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        Haberler Spor Futbol İngiltere Unutulan adam Dele Alli sahalara geri döndü! - Futbol Haberleri

        Unutulan adam Dele Alli sahalara geri döndü!

        Geride kalan sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli, sezon başında Everton'a geri döndü. Yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan İngiliz futbolcu, uzun süre sonra Everton ile ilk idmanına çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 19:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:40
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        Geçen sezon kiralık olarak transfer olduğu Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve sakatlık nedeniyle sezonu erken kapan Dele Alli, Everton'da yeniden sahaya çıktı.

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        Bireysel çalışmalara başlayan İngiliz yıldızın son durumu hakkında konuşan Everton Menajeri Sean Dyche, "Dele Alli iyiye gidiyor. Saha ve salon çalışmalarına başladı. Ancak takımla birlikte çalışmaya henüz hazır değil." ifadelerini kullandı.

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        Dele Alli, son resmi maçına 26 Şubat'ta Beşiktaş formasıyla çıktı.

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        Beşiktaş'ta 15 maçta 3 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, Everton formasını da toplam 13 kez giydi.

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        BİR DÖNEMİN YILDIZIYDI

        Formunun zirvesinde olduğu dönemlerde Tottenham'ın ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı olan Dele Alli takımlarının vezgeçilmez isimlerindendi. Tottenham formasıyla 269 maça çıkan Dele Alli 67 gol atarken 61 asist yaptı.

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        İngiliz futbolcunun piyasa değeri bir zamanlar 100 milyon euro'ya kadar çıkmıştı.

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