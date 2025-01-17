Victor Osimhen: Hatalarımızdan ders alacağız!

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta açılış maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Nijeryalı yıldızın o sözleri: İlk yarıda biraz şiddet eksikliği vardı. Rakibin oynamasına izin verdik. Hocamızın konuşmasıyla birlikte şiddeti artırdık. Zor maçlar bunlar. Odak noktamızı kaybetmemeliyiz. Hatalarımıza bakacağız ve bunlardan ders alacağız.

REKLAM "HEDEFLERİMİZ VAR" Takıma geldiğim zaman beni çok iyi karşıladı herkes. Çok yardımcı oldular bana. Hocam sürekli yanımdaydı, bana güvendi. Takım arkadaşlarım da güvendi. Adapte olmak kolay oldu. Bu takıma odaklanmış durumdayım. Hedeflerimiz var, bu hedefler için ilerliyoruz.