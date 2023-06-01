Mutlu bağırsaklar için probiyotikler çok önemlidir. Probiyotikler; enfeksiyona ve hastalıklara sebep olan bakterilerin aksine, sindirim sistemi başta olmak üzere vücut sisteminin dengeli biçimde çalışmasına yardımcı olan yararlı bakteri ve mayalardır. Zararlı bakterilerin hastalık yapıcı etkilerinin ortadan kaldırılmasında da büyük bir rol oynayan yararlı bakteriler, vücutta doğal olarak bulunur. Probiyotik takviyeleri vücuda iyi bakterileri eklemenin yollarından biridir.

Peki ama nedir bu probiyotikler, hangi besinler probiyotik kaynaklarıdır ve probiyotiklerin faydaları nelerdir?