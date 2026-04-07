        Yakıt krizi havacılığı vurdu: İtalya'da havalimanında uçaklar beklemeye alındı - İş-Yaşam Haberleri

        Yakıt krizi havacılığı vurdu: İtalya’da havalimanında uçaklar beklemeye alındı

        İtalya'nın güneydoğusundaki Brindisi kentinin havalimanında uçak yakıtı kalmadığı ve bugün öğlene kadar uçaklara yakıt verilemeyeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 08:42 Güncelleme:
        Yakıt krizi havacılığı vurdu

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle gelişen Ortadoğu'daki savaşın tetiklediği enerji krizinin etkileri, İtalya’da havacılık sektöründe her geçen gün artıyor.

        İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Brindisi Havalimanı yayımladığı NOTAM'da (Havacılara bildiri), halihazırda havalimanında uçak yakıtı kalmadığını ve bugün yerel saatle 12.00’ye kadar yakıt verilemeyeceğini belirtti.

        Söz konusu NOTAM'da, hava yolu firmalarından, sonraki uçuşlar için gerekli yakıtı, önceki havalimanından hesaplayıp almaları istendi.

        SINIRLI MİKTARDA UÇAK YAKITI REZERVDE TUTULDU

        Brindisi Havalimanı'nda sadece resmi ya da arama-kurtarma veya ambulans uçaklar için sınırlı miktarda uçak yakıtı rezervde tutuldu.

        Ülkede, iki havalimanında daha uçaklara yakıt temininde kısıtlamalara gidildi.

        Ülkenin güneyindeki Reggio Calabria ile doğusundaki Pescara havalimanlarında yakıt konusunda kota ve kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

        Böylece bu iki havalimanı, dün 9 Nisan'a kadar kısıtlamaya gidileceğini açıklayan Milano Linate, Venedik, Treviso ve Bologna havalimanlarına eklendi. Bununla ülke genelinde yakıt temininde kısıtlama uygulanan havalimanı sayısı 6'ya yükseldi.

