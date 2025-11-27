Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasının takvimi belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasının takvimi belli oldu

        Turkcell tarafından geleceğin teknoloji liderlerini desteklemek amacıyla düzenlenen 'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasının proje takvimi açıklandı. Üniversitelilere özel tasarlanan yarışmanın son başvuru tarihi 15 Şubat 2026. Gençlere yenilikçi fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunan yarışmada öğrenciler; mobil iletişim teknolojileri, bulut bilişim, siber güvenlik, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi alanlarda geliştirecekleri projelerle kıyasıya mücadele edecek. Final etabı mayıs ayında düzenlenecek yarışmada ilk üçe giren ve jüri özel seçimine layık görülen takımlar, toplam değeri 3 milyon 300 bin TL'ye varan ödüllerin sahibi olacak

        Giriş: 27.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:40
        'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasının takvimi belli oldu
        Türkiye'nin lider teknoloji şirketi Turkcell'in, gençleri teknolojiye yönlendirerek bu alandaki çalışmalarını teşvik etmek ve sektöre kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasının proje takvimi açıklandı.

        Son başvuru tarihi 15 Şubat 2026 olan yarışmanın final etabı 23 – 26 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

        Türkiye'de üniversitelilere yönelik gerçekleştirilen en kapsamlı proje yarışması olan "Yarının Teknoloji Liderleri"nde birinci olan proje 1 milyon TL, ikinci 800 bin TL, üçüncü 600 bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca jüri tarafından belirlenecek 3 ayrı proje 300'er bin TL'nin sahibi olacak.

        "Ülkemizin geleceğine yön verecek teknoloji liderlerinin yetişmesi en büyük gayemiz"

        Projeyle ilgili değerlendirmesinde Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, şunları söyledi: "Turkcell olarak 30 yılı aşkın süredir teknolojiye yatırım yaparken bir yandan da yenilikçi teknolojiler üzerine düşünen, fikir geliştiren gençlerimizi destekliyor, onlara hem kaynak hem de çalışma ortamı sunuyoruz. ‘Yarının Teknoloji Liderleri' yarışması, bu yaklaşımımızın anlamlı ve somut bir çıktısı. İlk yılında büyük ilgi gören projenin, bu yıl kapsamını daha da genişlettik. Amacımız, sadece bir rekabet ortamı oluşturmak değil; yarışma motivasyonuyla gençlerimizi yenilikçi teknolojiler üretmeye teşvik etmek. Ülkemizin geleceğine yön verecek teknoloji liderlerinin yetişmesi en büyük gayemiz. Yarının teknoloji lideri olmaya aday tüm gençlerimizi yarışmamıza davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum."

        Yarışma kapsamında; yeni nesil mobil iletişim, bulut bilişim, akıllı cihazlar, siber güvenlik, finansal ve ticari dönüşüm, büyük veri ve veri analitiği, yapay zekâ ve makine öğrenimi, çevre dostu ve sürdürülebilir teknolojiler, dijital eğlence ve oyun dünyası, dijital sağlık ve dijital eğitim, herkes için erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanlarında projeler üretilebilecek. Türkiye'deki tüm lisans öğrencilerine açık "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasına, bireysel olarak ya da en fazla 3'er kişilik ekipler halinde başvuru yapılabilecek.

