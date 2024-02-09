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        Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacak? ZTK'da çeyrek finale yükselen takımlar - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları dün (8 Şubat) oynanan Gençlerbirliği- Trabzonspor ve Antalyaspor - Beşiktaş maçlarıyla tamamlandı. Kupada çeyrek finale adını yazdıran 8 takım belli oldu. Sporseverler çeyrek finale yükselen takımların eşleşme sonuçlarını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:05
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi için geri sayım başladı. Son 16 turu karşılaşmalarının bitmesiyle sporseverler eşleşme sonucunu merak ediyor. 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekiminin nerede yapılacağı merak konusu oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin detaylar...

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TFF’den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacağı belirtildi.

        Kura çekimi A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

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        Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçlarının dün (8 Şubat) sona ermesiyle çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

        ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

        Fatih Karagümrük

        Galatasaray

        MKE Ankaragücü

        Tümosan Konyaspor

        Rams Başakşehir

        Fenerbahçe

        Trabzonspor

        Beşiktaş

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        ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28 ve 29 Şubat tarihinde oynanacak. Kura çekiminin ardından maçların günü ve saati belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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