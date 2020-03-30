Corona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden insanlar yüz yüze yapılamayan görüşmeler, toplantılar ya da ders anlatımları için Zoom Meeting uygulamasına yöneldi. Online olarak görüşme imkanı sunan Zoom birden çok kullanıcının aynı anda görüşmesine imkan sunuyor. Peki Zoom uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Zoom ile online eğitim nasıl verilir?

ZOOM UYGULAMASI NEDİR?

Şirket, dokuz yıl önce Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından kuruldu.

Yuan, şirketi kurmadan önce Amerikan teknoloji devi Cisco Systems'in mühendislik biriminin başkan yardımcılığı görevindeydi.

Zoom'da düzenlenen toplantılara 2015 yılında katılan kişi sayısı 40 milyondu. Şirket 2019 yılında halka arz edildi ve piyasa değeri 16 milyar dolara yükseldi.

Covid-19 salgınıyla bu rakamlar da katlandı.

ZOOM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

İlk olarak zoom.us adlı sitenin kendi ana sayfasını açıyoruz. Açılan ekran üzerinden Sign Up Frre seçeneğinine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

ZOOM'DA UZAKTAN ONLİNE EĞİTİM NASIL VERİLİR?

Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için “New Meeting” ikonuna tıklıyoruz.Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşığ derse başlayabiliryosunuz. Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.

Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılılım sağlayabiliyor.