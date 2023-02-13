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Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra Türkiye genelinde Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) yeniden önem kazandı. DASK ile ilgili birçok soru gündeme geldi. İşte, zorunlu deprem sigortası DASK'a dair bilinmesi gerekenler...

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  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    DASK NEDİR?

    2000 senesinde kurulan Doğal Afet ve Sigortalar Kurumu, Türkiye'de Zorunlu Deprem Sigortası'nı edindirme, faaliyetlerinden sorumlu kurumdur.

    Vatandaşlar yaşadıkları binalarda, depremden dolayı, yandın, yer kayması, tsunami gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı Zorunlu Deprem Sigortası ile maddi güvence sağlar.

    DASK ÜCRETİ NE KADAR?

    2023 yılı itibariyle betorname yapılar 3 bin 16 TL'ye diğer yapılar ise 2 bin 80 TL'ye yapılıyor. 
  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    DASK KAPSADIĞI ZARARLAR

    - Depremden dolayı konutun yıkılması

    - Konutun temelinin, bahçe duvarının, asansörün, merdivenin, koridorun, çatıların ve daha birçok bölümünde yaşanan hasarlar.

    - Depremden dolayı meydana gelen çeşitli doğal afetlerin verdiği zararlar.

    DASK ZORUNLU MU?

    Deprem sigortası DASK ile sigorta acenteleri ve bankalar aracılığıyla yapılıyor. Ev ve işyeri olanların DASK poliçesi yaptırması zorunlu. Kiracıda DASK sigortası yaptırabilir. Ancak poliçesi ev sahibin üzerine düzenlenir.

     

     
  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    DASK POLİÇE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    DASK, başka bir deyişle Zorunlu Deprem Sigortası, sigortada aracılık hizmet veren firmalar tarafından gerçekleşir. Bir sene olarak düzenlenen  DASK sigorta poliçe sorgulama işlemleri e-Devlet ve DASK resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.
  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra Poliçe Sorgulama yazıp Doğal Afet Sigortaları Kurumu adı altında yer alan sekmeye tıklayın. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra poliçe sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    DASK poliçeniz hakkında detaylra DASK'ın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Sistem üzerinden senden istenen bilgiler arasından seçim yaparak poliçe durumunu öğrenebilir ve yenileme dönemlerini takip edebilirsiniz. Eğer DASK poliçeniz yoksa ya da süresi dolmuş ise sorgulamak için sigortanızı yaptırmanız gerekir.
  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    DASK POLİÇE SORGULAMA İÇİN İSTENEN BİLGİLER

    DASK peliçe sorgulamasını gerçekleştirmek için:

    - Evin bulunduğu il, ilçe ve mahalle

    - Binanın yapı tarzı (ahşap, betonarma gibi)

    - Bina yılı

    - Toplam kat sayısı

    - Dairenin yüz ölçümü
  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    DASK POLİÇESİNİN OLDUĞUNU SORGULAMAK İÇİN GEREKEN BİLGİLER

    - T.C. kimlik numarası ve il - ilçe bilgileri

    - Vergi numarası ve il - ilçe bilgileri

    - Pasaport numarası ve il - ilçe bilgileri

    - Yabancı kimlik numarası ve il - ilçe bilgileri

     
  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    DASK YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Sigortalının:

    - Adı ve soyadı

    - Adresi

    - Cep telefonu

    - T.C. kimlik numarası

    - Vergi Kimlik Numarası 

    Sigortalanacak bina için:

    - Açık adres

    - Tapu bilgileri

    - İnşa yılı

    - Yapı tarzı

    - Toplam kat sayısı

    - Hasar durumu

    - Meskeni (dairenin)

    - Brüt yüzölçümü (m2)

    - Kullanım şekli
  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    DASK TÜM KREDİ VE EV DEĞERİNİ KARŞILAR MI?

    DASK'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre "DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar." 

    DASK, Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar için "Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar" ifadesi geçiyor.
  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    Azami teminat limiti için DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artış durumuna göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. Verilen azami tutar 25 Kasım 2022'den itibaren bütün yapı tiplerinde 640 bin TL olduğu açıklanıyor.

    Azami teminat tutarı hesaplanırken, yıkılan meskenin yeniden inşa eidlmesinin maliyetinin (arsa değeri hariç) dikkate alındığı görülürken, teminat tutarının (sigorta bedeli), azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla mesken büyüklüğü ve yapı tarzına göre belirlendiği bilgisi de eklenir.
  • Zorunlu deprem sigortası DASK nedir ve nasıl yapılır? DASK tüm ev değerini karşılar mı?

    Meskenin değerinin DASK'ın verdiği azami teminat tutarını aşması halinde, sigortalının isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabileceği ve özel sigorta şirketlerinden konut sigortasıyla yapılabileceği vurgulanıyor.

    DASK 640 bin TL tazminat sağlıyor. Konut sigortanız yoksa evin değerini ya da tamını talep edemiyorsunuz. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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