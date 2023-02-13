DASK TÜM KREDİ VE EV DEĞERİNİ KARŞILAR MI?

DASK'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre "DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar."

DASK, Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar için "Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar" ifadesi geçiyor.