Güncellenen liste ile birlikte paylaşılan mesajda 'Deprem bölgesine yapılacak tüm aynı bağışlar için valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz' ifadeleri kullanıldı.