Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 5. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Giresunspor-Afjet Afyonspor: Serkan Çınar
15 Eylül Cumartesi:
17.00 İstanbulspor-Adanaspor: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Onur Özütoprak
16 Eylül Pazar:
17.00 Boluspor-Altay: Mustafa Öğretmenoğlu
17.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Yasin Kol
20.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu: Emre Malok
20.00 Denizlispor-Eskişehirspor: Caner Ak
17 Eylül Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci
20.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan
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