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Canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.





TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1.76 ÇOCUK OLDU





Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL 3.71 ÇOCUK İLE ŞANLIURFA OLDU





Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZININ AB ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ





Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,86 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,14 çocuk ile Malta olduğu görüldü.

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 13.3 OLDU





Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2020 yılında binde 13,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2020 yılında 13,3 doğum düştü.

KABA DOĞUM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL BİNDE 28.3 İLE ŞANLIURFA OLDU





Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,2 ile Şırnak, binde 23,0 ile Siirt ve Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,5 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,8 ile Edirne, binde 8,9 ile Kastamonu, Karabük ve Giresun izledi.

KABA DOĞUM HIZININ AB ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ





Türkiye'nin kaba doğum hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülkenin binde 12,0 ile İrlanda olduğu, en düşük kaba doğum hızına sahip olan ülkenin ise binde 7,0 ile İtalya olduğu görüldü.

YAŞA ÖZEL DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU YAĞ GRUBU 25-29 OLDU





Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2020 yılında binde 115 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

ADÖLSAN DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ





Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.

Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2020 yılında binde 15'e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2020 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 15 doğum düştü.

ADÖLSAN DOĞURGANLIK HIZININ AB ÜYE ÜLKELERİ ORTALAMASI BİNDE 9 OLDU





Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 39 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 2 ile Hollanda ve Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2019 yılında binde 17 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 8 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.

DOĞUM YAPAN ANNELERİN ORTALAMA YAŞI 29.0 OLDU





Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2020 yılında 29,0 oldu. İlk doğumunu 2020 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,5 oldu.

İLK DOĞUMDAKİ ORTALAMA ANNE YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL 28.1 İLE İSTANBUL OLDU





İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,1 ile İstanbul oldu. Bu ili 27,8 yaş ile İzmir, Rize ve Muğla, 27,7 yaş ile Trabzon ve Eskişehir izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,3 ile Ağrı oldu. Bu ili 23,6 yaş ile Muş, 24,2 yaş ile Şanlıurfa ve Bitlis izledi.

DOĞUM ORANININ YÜZDE 2.9'U ÇOCUĞ DOĞUM OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Doğumların 2020 yılında %2,9'u çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların %96,8'i ikiz, %3,1'i üçüz ve %0,1'i dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.





DOĞUMLARIN YÜZDE 36.9'U ANNENİN İLK DOĞUMU OLARAK GERÇEKLEŞTİ





Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2020 yılında doğumların %36,9'unun ilk, %31,7'sinin ikinci, %17,9'unun üçüncü, %12,6'sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.