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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama ABD'de 66 milyon dolarlık bir 'Bakkal' - Teknoloji Haberleri

        ABD'de 66 milyon dolarlık bir 'Bakkal'

        Ortadoğu, Avrupa ve Asyalıların tüketim alışkanlıklarını ve bu pazarın büyüme potansiyeline yönelik atılım yapan Türk şirketi 'Bakkal', Amerika'da dış ülkelerin bölgesel ürünlerin tedarikini sağlayarak 66 milyon dolarlık pazar değerine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:57
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        ABD'de bir 'Bakkal'
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        3 Türk ortak Amerika’da yaşayan dış ülke kökenli insanların aradığı gıda ürünlerini karşılamak için bir atılıma imza attı. Mahalle bakkalı konseptinden esinlenerek ismini verdikleri şirket ABD'de yüzde 310'luk büyüme elde etti.

        Uygulama üzerinden siparişleri alan şirket, depoları ve anlaşmalı marketler üzerinden istekleri temin ederek, evlere ekipleri ile dağıtımı gerçekleştiriyor.

        MELEK YATIRIMCILARA 20 KAT DEĞER KAZANDIRDI

        2023 resmi bağımsız raporlarına göre 66 milyon dolarlık pazar değerine ulaşarak, melek yatırımcılara 20 kat değer kazandıran 'Bakkal'ın kurucu CEO'su Murat Karslıoğlu, "Önümüzdeki iki yılda kullanıcımızı 4,5 milyona çıkarma hedefimiz var. Kısa sürede de Amerika’da borsaya açılacağız. ABD’nin 2030’da gıda ithalatı yarım trilyon doları aşacak. Bu da, Bakkal'ın bu pazarda büyük bir oyuncu olma potansiyelini gözler önüne seriyor. Özellikle Türkiye menşeli ürünlerle başlayan bu yolculuk, şirketin pazar payını arttırarak unicorn olma yolunda attığı somut adımları temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

        Kaliforniya merkezli operasyonun önümüzdeki kısa dönemde diğer eyaletlere de yayılması için planlama olduğu da belirtiliyor.

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