Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçenin yeni transferi Amara Diouf kim?
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in ardından Amara Diouf'u da kadrosuna kattı. Aziz Yıldırım'ın başkanlığa gelmesiyle birlikte şampiyonluk hedefi netleşirken, sarı-lacivertliler taraftarlarına gelecek vadeden Afrikalı yıldızla sürpriz yaptı. Peki yeni transfer Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Ayrıntılar haberimizde.
Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi’in ardından Amara Diouf’u da kadrosuna kattı. Aziz Yıldırım’ın başkanlığa gelmesiyle birlikte şampiyonluk hedefi netleşirken, sarı-lacivertliler taraftarlarına gelecek vadeden Afrikalı yıldızla sürpriz yaptı. Peki yeni transfer Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Ayrıntılar haberimizde.
AMARA DİOUF KİMDİR, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR, KAÇ YAŞINDA?
Amara Diouf, 7 Haziran 2008 tarihinde Senegal’in başkenti Dakar’da dünyaya geldi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, futbola ülkesinin önemli altyapı merkezlerinden Generation Foot Akademisi’nde adım attı. Bu akademi, Sadio Mané ve Ismaïla Sarr gibi uluslararası arenada kendini kanıtlamış yıldızları yetiştirmesiyle tanınıyor.
1.75 metre boyundaki Diouf, sağ ayağını baskın olarak kullansa da iki ayağını da etkili bir şekilde değerlendirebiliyor. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu; sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev alabilecek çok yönlülüğe sahip. Hızı, etkili driplingleri, dar alanda adam eksiltme becerisi ve estetik gol vuruşlarıyla öne çıkan Diouf, sahada sergilediği cesur ve yaratıcı oyun anlayışıyla gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.