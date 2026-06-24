Amara Diouf kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçenin yeni transferi Amara Diouf kim?

1.75 metre boyundaki Diouf, sağ ayağını baskın olarak kullansa da iki ayağını da etkili bir şekilde değerlendirebiliyor. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu; sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev alabilecek çok yönlülüğe sahip. Hızı, etkili driplingleri, dar alanda adam eksiltme becerisi ve estetik gol vuruşlarıyla öne çıkan Diouf, sahada sergilediği cesur ve yaratıcı oyun anlayışıyla gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.