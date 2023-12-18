Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

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Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. bitiren sarı-kırmızılı ekip mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek. Aynı federasyona bağlı ülke takımları ise bu turda eşleşemeyecek. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...