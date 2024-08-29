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        Beşiktaş - Lugano maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Lugano maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Geçtiğimiz hafta İsviçre'de Lugano ile oynadığı ilk karşılaşmada 3-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve beraberliğe razı olmak zorunda kalan Beşiktaş, bu akşam evinde kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılara tur atlamak için tek gollü galibiyet gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 19:49 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:49
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        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Radu Petrescu

        SAAT: 21.00

        YAYIN: Exxen

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor.

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

        Lugano: -

        İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

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        Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

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