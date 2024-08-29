Beşiktaş - Lugano maçı CANLI YAYIN

STAT: Tüpraş Stadı

HAKEM: Radu Petrescu

SAAT: 21.00

YAYIN: Exxen

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Lugano: -

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

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