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        Haberler Spor Basketbol NBA Brooklyn Nets, Vince Carter'ın formasını emekli etti - Basketbol Haberleri

        Brooklyn Nets, Vince Carter'ın formasını emekli etti

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets, Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekliye ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:41
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        Brooklyn, Carter'ın formasını emekli etti
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        Brooklyn'deki Barclays Center'da Miami Heat'e 106-97 yenilen Nets, karşılaşma sırasında düzenlenen seremoniyle Carter'ın 15 numaralı formasını emekli etti.

        Fantastik smaçlarıyla akıllarda yer eden Carter, Nets organizasyonu Brooklyn'e taşınmadan önce 2004-2009 yıllarında New Jersey Nets forması giydi. Carter, takımıyla normal sezonlarda çıktığı 374 maçta 23,6 sayı, 5,8 ribaunt, 4,7 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.

        Nets tarihinde en çok sayı atan (8 bin 834) üçüncü ve en fazla asist üreten (bin 762) 6. oyuncu olan Carter, takımıyla 3 kez play-off'larda yer aldı.

        NBA'deki 22 sezonluk kariyerinde Nets'in yanı sıra Toronto Raptors, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ve Atlanta Hawks'ta görev yapan Carter, 8 kez all-star seçildi.

        Ekim 2024'te NBA Şöhretler Müzesi'ne dahil edilen Carter, 1999'da yılın çaylağı ödülü, 2000'de ise smaç yarışmasını kazandı.

        Öte yandan Nets, Toronto Raptors'ın ardından Carter'ın formasını emekli eden ikinci takım oldu.

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