BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 23 HAZİRAN 2026 || Bu akşam kimin maçı var? Dünya Kupası bugün hangi maçlar var?
FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 23 Haziran Salı günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Grup aşamasında puan mücadelesinin giderek kızıştığı turnuvada, futbolseverler gün boyunca birbirinden önemli maçları takip edecek. Portekiz, İngiltere, Hırvatistan ve Kolombiya gibi güçlü ekiplerin sahaya çıkacağı karşılaşmalar öncesinde "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte 23 Haziran Dünya Kupası maç programı ve yayın bilgileri...
Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:43 Güncelleme:
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Kuzey Amerika'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tüm hızıyla sürerken, 23 Haziran Salı günü futbol şöleni ekranlara taşınacak. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen takımlar kritik puanlar için sahaya çıkarken, gruplardaki sıralamayı doğrudan etkileyecek mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Portekiz-Özbekistan ve İngiltere-Gana karşılaşmalarının yanı sıra gece yarısından sonra oynanacak maçların yayın takvimi de merak ediliyor. İşte günün maçları...
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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Dünya Kupası - Grup I:
00:00 Fransa-Irak (TRT 1)
03:00 Norveç-Senegal (TRT Spor)
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Dünya Kupası - Grup J:
06:00 Ürdün-Cezayir (TRT 1)
Dünya Kupası - Grup K:
20:00 Portekiz-Özbekistan (TRT 1)