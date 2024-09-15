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        Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Tokat Belediye Plevnespor'u kendi evinde ağırlayan Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki maç için 40 bin bilet satıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:52 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:53
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        Bursaspor 3. Lig'de rekora imza attı!
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta haftaya deplasmandaki Düzcespor galibiyeti ile başlayan Bursaspor, kendi evinde Tokat Belediye Plevnespor’u ağırladı.

        Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşma için 40 bin bilet satıldı. Bursaspor seyircisi 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı.

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