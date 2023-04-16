ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Fenerbahçe Alagöz Holding maçı için geri sayım başlamış durumda. Çekya’nın başkenti Prag’da oynanacak EuroLeague Kadınlar Final maçına sahne olacak ve Türkiye'ye tarihindeki 2. EuroLeague kupasını kazandıracak zorlu randevu öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...