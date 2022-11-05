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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış törenine katıldı. Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı yapılırken Erdoğan, ekonomiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek bir ülke haline geldi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün Gaziantep'e sizlerle dertleşmenin, eserlerin açılış sevincini paylaşmak için geldim. 14 milyar liralık 99 eserin özel sektörün 15 milyarlık 70 fabrikanın açılışını yapıyoruz. Toplam 30 milyar liralık 169 tesisin hayırlı olmasını diliyorum.

Buraya Gaziray ile geldik. 25.5 km'lik güzergâhıyla Gaziantep'in şehiriçi ulaşımına katkı sağlayacak. 16 istasyon, 3 tünel, 1 köprü ile tarihi bir yatırım olan Gaziray'ın şehrimize kazandırılma sürecinde yaşanan sıkıntıları değdiğine inanıyorum. 10 milyar liralık bir yatırım Gaziray. Uzunluğu 25.5 km bulan güzergahıyla Gaziantep için iyi olacak bir proje.

Gaziray'ın yer altından geçen 5 km'lik üzerini belediyemiz spor ve süs havuzlarıyla düzenledi. Bu güzel parkın da hayırlı olmasını diliyorum.

16 istasyon, 3 tünel, 1 köprü ile tarihi bir yatırım olan Gaziray'ın şehrimize kazandırılma sürecinde yaşanan sıkıntıları değdiğine inanıyorum.

Gaziantep'i bakanlıklarımızla, kurumlarımızla, belediyelerimizle birlikte geliştirmek, güzelleştirmek, büyütmek için çalışıyoruz. Gaziantep'in geldiği yer birlik ve beraberliğin en somut örneğidir. Gaziantep ülkemizin sanayi ve ticaret şehirlerinden biridir.

'İlk Evim' kapsamında 10 bin 24 konut daha yapıyoruz. 'İlk İş Yerim' kapsamında da 500 iş yeri yapılacak.

Yeni projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Az önce Gaziray'la gelirken ses yok, gürültü yok, uzun yolu yavrularımızla katettik.

Gaziantep'in geldiği yer bir elin nesi var iki elin sesi var sözünün en somut örneğidir. 2 yıl önceki ziyaretimizde Gaziantep'te 300 fabrikayı birden hizmete açmıştık. Muhalefet gelip fabrika saymaya kalkmıştı. Onu bile beceremediler. Bugün de 77 fabrikanın açılışını yapıyoruz.

"TÜRKİYE DÜNYAYA BİR ÖRNEK"

Büyümeyi başaran bir Türkiye var. Bu Türkiye şu anda dünyaya bir örnek. Gaziantep'in sanayicisi çok farklı. Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek bir hale geldi. Büyük ve güçlü Türkiye konusunda hala ikna olmayanlar varsa da Anteplilerin hak ettikleri cevabı vereceğinden endişe duymuyorum.

Gaziantep'te hükümetlerimiz döneminde toplam 52 buçuk milyar lira tutarında yatırım yaptık. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanemizi büyütmeye hazırlanıyoruz. Şehrimizi 4 millet bahçemizi yapıp sizlerin hizmetine sunmuştuk. Nizip ve Oğuzeli millet bahçesi çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Çiftçilerimize toplamda 3 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. İktidara geldiğimizde 169 bin olan aktif sigortalı sayısı 533 binin üzerine çıktı. Önümüzdeki dönem de Gaziantep'i yeni hizmetlerle buluşmaya devam edeceğiz.