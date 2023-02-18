UEFA Avrupa Ligi play-off heyecanı 16 Şubat Perşembe günü oynanan maçları ile başladı. Avrupa Ligi'nde yoluna son 16'dan katılacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak? İşte Fenerbahçe rakibinin belli olacağı kura çekim tarihi...