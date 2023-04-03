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Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği derbide, Beşiktaş'a 4-2 yenildi! Sarı-lacivertliler 10 kişi kalan rakibi karşısında bir de penaltı kaçırdığı mücadelede bir derbi mağlubiyeti daha yaşadı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı. Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, golcü oyuncusu Enner Valencia ile yüzde yüzlük 2 net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

     
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    İkinci yarıya Fenerbahçe penaltı kazanarak başladı. 50. dakikada Arda'nın ara pasında Valencia, kaleciyle karşı karşıya durumda Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş, Welinton'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 53. dakikada Valencia penaltıyı auta attı.
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    58. dakikada ise Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

    Bu golden sonra üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 62. dakikada öne geçti. Savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Cenk Tosun, takımını 2-1 öne geçirdi.
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    Siyah-beyazlılar, şok gollerle morali bozulan Fenerbahçe karşısında 76. dakikada Redmond ile 3. golü buldu ve skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş, maçın son anlarında 90+1. dakikada Aboubakar ile bir gol daha buldu. Fenerbahçe'de ise 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci skoru tayin eden golü attı ve müsabaka 4-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    Bu sonuçla 63 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 1 maç eksiğiyle sarı-kırmızılıların 9 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş ise puanını 52'ye çıkardı.

     
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    YİNE AYNI SENARYO

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-2 kaybederken, bu sezon oynadığı 3. derbiden de galibiyet çıkartamadı.
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçta Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de de Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

     
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    Bugün oynanan müsabakada da Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe, 3 derbi maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Kanarya, sahasında oynadığı 2 derbide kalesinde 7 gol gördü.
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    "UTANIYORUZ" SÖZLERİ

    Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    Kendileri açısından çok kötü bir sonuç olduğunu söyleyen Osayi-Samuel, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç utanç verici. Maçla ilgili çok fazla şey söyleyemiyorum. Çok iyi başladık. Golü bulduk, penaltı kaçırdık. Enner Valencia'yı suçlamıyorum. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Sonrasında konsantrasyonu kaybettik." ifadelerini kullandı.
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    BEŞİKTAŞ ALKIŞLANDI!

    Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de Beşiktaş'ı alkışladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, siyah-beyazlıların 90+1. dakikadaki 4. golünün ardından alkışlı protesto gerçekleştirdi.
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    VALENCIA PENALTI KAÇIRDI

    Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Maçın 41. dakikasında penaltından takımı öne geçiren 33 yaşındaki oyuncu, ligdeki 26. golüne imza attı.

     
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

    Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon resmi maçlarda ise 30. golünü kaydetti. Golcü oyuncu, 53. dakikada ise bir penaltı atışından yararlanamadı.
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!
  • Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!

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