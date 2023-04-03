Kendileri açısından çok kötü bir sonuç olduğunu söyleyen Osayi-Samuel, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç utanç verici. Maçla ilgili çok fazla şey söyleyemiyorum. Çok iyi başladık. Golü bulduk, penaltı kaçırdık. Enner Valencia'yı suçlamıyorum. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Sonrasında konsantrasyonu kaybettik." ifadelerini kullandı.