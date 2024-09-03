Fenerbahçe'den Cristian Medina için yeni hamle!
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina için yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Boca Juniors'ın orta saha oyuncusu Cristian Medina gelmişti.
Arjantin basınından TNT Sports'un haberine göre; Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina için Boca Juniors ile yaptığı görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe, Boca Juniors'a Medina için yeni bir teklifte bulundu.
Habere göre; Fenerbahçe, Medina için yaptığı yeni teklifte oyuncuyu şimdi transfer etmek istediğini Boca Juniors'a iletti.
Boca Juniors'ın, Cristian Medina transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki birkaç saat içinde Fenerbahçe'ye ileteceği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Medina için Boca Juniors'a yaptığı son teklifte 13 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay gibi maddeleri masaya koyduğu iddia edilmişti.
22 yaşındaki Arjantinli altyaş milli orta saha oyuncusu Cristian Medina, bu sezon forma giydiği 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.
Medina, Arjantin'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer aldı.