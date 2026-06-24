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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kamp kadrosu açıklandı!

        Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kamp kadrosu açıklandı!

        Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de Topuk Yaylası'nda başlayacak Fenerbahçe, 30 kişilik kafilesini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!

        Yeni sezon hazırlık kapsamında Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe'nin kadrosu duyuruldu.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre yeni transferler Vedat Muric ve Amara Diouf, kadroda yer aldı.

        Fenerbahçe'nin 30 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muric.

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