Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor!
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için anlaşmaya vardı ve milli oyuncunun kısa süre içinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe, bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
İNGİLTERE'YE GİDECEK
Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Ferdi Kadıoğlu, kısa süre içinde İngiltere'ye gidecek.
Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM
Fenerbahçe'nin bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor.
MANU VAZGEÇTİ
Ferdi Kadıoğlu transferi için adı geçen bir diğer İngiliz ekibi Manchester United ise bonservisin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçti.
40 GOLE KATKI YAPTI
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.
Hollanda'da NEC Nijmegen altyapısında yetişen milli futbolcu 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Ferdi'nin ofansif orta saha olarak geldiği Türkiye'de kariyeri ise bek olarak değişti.
Vitor Pereira döneminde üç stoperli kurgunun sol kanat bekinde görev yapmaya başlayan 24 yaşındaki futbolcu bu rolde yıldızlaştıktan sonra kariyer yükselişine başladı.