Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Muslera, 14 sezonda ilk kez yedek! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Muslera, 14 sezonda ilk kez yedek!

        Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk eden Galatasaray, son yaptığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:17 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muslera, 14 sezonda ilk kez yedek!
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk eden Galatasaray, son yaptığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

        RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

        REKLAM

        Okan Buruk, deplasmanda 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Ahmed Kutucu ve Przemyslaw Frankowski'den UEFA listesinde yer almadıkları için yararlanamadı. Buruk, kaleci Fernando Muslera'yı ise yedeğe çekti.

        Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine kalede Günay, savunmada Jelert ve kanatta Sallai'ye görev verdi.

        MUSLERA 14 SEZONDA İLK KEZ YEDEK

        Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.

        Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

        Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu

        REKLAM

        Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.

        YEDE KULÜBESİNDE ALTYAPIDAN 8 OYUNU

        Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde altyapıdan yetişen 8 futbolcu yer aldı.

        Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı, teknik direktör Okan Buruk'tan forma bekledi.

        GALATASARAY TARAFTARINDAN FİLİSTİN MESAJI

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir kez daha Filistin'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.

        Taraftarlar, müsabakadan önce kale arkalarındaki tribünlerde İngilizce, "Filistin özgür değilse dünya tutsaktır" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açtı.

        Galatasaray taraftarı, Filistin konusunda sürekli duyarlılığı ortaya koyan İskoçya'nın Celtic takımı taraftarları için ise, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" yazılı pankart hazırladı.

        5G DENEMESİ YAPILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, test aşamasında olan 5G teknolojisini ilk kez RAMS Park'ta denedi.

        Türkiye'nin 2026'da geçmeyi planladığı 5G teknolojisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki müsabakada ilk kez statta 5G denemesi gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti