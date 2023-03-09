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Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

Serie A devi Inter, sezon sonunda teknik direktör Simone Inzaghi ile yollarını ayırmayı planlıyor. İtalyan ekibinin listesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da yer alıyor. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesi...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    Serie A'da Inter üst üste 2. sezonunda da şampiyonluğu kaçırmak üzere. 
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    Geçtiğimiz sezon Milan'a şampiyonluğu kaybeden Inter, bu sezon da Napoli'nin parlak performansının altında kaldı. 

     
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    Inter'in teknik direktör Simone Inzaghi'nin 2024 yazına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda, 46 yaşındaki teknik adamla yollarını ayıracağı iddia ediliyor.
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    Inter Live'da yer alan bilgiye göre; Inter'in teknik direktör adayları arasında daha önce kulüpte forma da giymiş olan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yer alıyor. 
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    Inter'in adayları arasında 2 sezon önce şampiyonluğu kazanan Antonio Conte de yer alıyor. 
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    "Hayalim Inter" demişti

    Diğer taraftan Galatasaray'da galibiyet serisi yakalayan ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. 
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    Buruk, 2018 yazında GOAL'e verdiği röportajda şu ifadelerini kullanmıştı: 
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    "İtalyanca bilgim hala iyi durumda. Onu hep korumaya çalıştım. İngilizcem de var. Bir teknik adam için dil önemli elbette. Her teknik adam böyle büyük takımlara oynamak ister." 

     
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    "Orayla bir bağım var. Mesela eski takım arkadaşlarım Toldo, Zanetti kulübün içindeler. Başarılı olursak ilerde orada çalışmak gibi bir hayalim var." 
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    "Ancak unutmamalı; çok büyük bir başarı yakalamak lazım oralara gidebilmek için."
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    Okan Buruk'un başında olduğu Galatasaray, Süper Lig'de 13 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. 
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

    1973 doğumlu Buruk, 2001'den 2004'e kadar Inter formasını terletmişti.

     
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip
  • Galatasaray'da son dakika: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

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