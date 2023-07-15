Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Parades'in yerine Fred!
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Arjantinli yıldızın kararını uzun süredir bekleyen sarı-kırmızılılar, Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı. İşte detaylar
Orta saha transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray'dan sıcak bir gelişme yaşandı.
Listenin ilk sırasında yer alan Leandro Paredes'in yanıtını uzun süredir bekleyen Cimbom, Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı.
Galatasaray'ın Fred için Manchester United'a 5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. İngiliz ekibi, ilk teklifi geri çevirdi.
Galatasaray'ın bu hamle ile birlikte Paredes'in kararını kısa süre içinde vermesini planlıyor.
29 yaşındaki orta saha ile ilgilenen İtalyan ekibi Lazio da bu transferden vazgeçti.
FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ
Galatasaray, Leandro Paredes'in bonservisi için kulübü Paris Saint Germain ile anlaşma sağladı.
Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibi ile 6 milyon Euro'ya el sıkıştı.
Öte yandan Fenerbahçe de Paredes için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, hem Arjantinli oyuncuya hem de PSG'ye Galatasaray'ın verdiği rakamın üzerinde bir teklif önerdi.
Sarı-Kırmızılılar, Icardi ve Lucas Torreira ile Paredes'e baskı yapmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk da transferin son durumunu yakından takip ediyor.
RASHİCA DERBİSİ KİMİN OLACAK?
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği diğer transfer ise Rashica... Norwich, 27 yaşındaki oyuncunun satışından 12 milyon Euro civarında gelir bekliyor.
Sarı-Kırmızılılar ise 6 milyon euro seviyelerinde bu transferi bitirmeyi düşünüyor. F.Bahçe, İngiliz kulübü ile görüşmelere başladı. Rashica'nın önceliği ise Galatasaray. Sarı-Lacivertliler ise öncelikle Norwich ile anlaşmak istiyor.