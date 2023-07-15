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        Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Parades'in yerine Fred!

        Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Arjantinli yıldızın kararını uzun süredir bekleyen sarı-kırmızılılar, Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı. İşte detaylar

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 09:47
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        Orta saha transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray'dan sıcak bir gelişme yaşandı.

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        Listenin ilk sırasında yer alan Leandro Paredes'in yanıtını uzun süredir bekleyen Cimbom, Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı.

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        Galatasaray'ın Fred için Manchester United'a 5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. İngiliz ekibi, ilk teklifi geri çevirdi.

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        Galatasaray'ın bu hamle ile birlikte Paredes'in kararını kısa süre içinde vermesini planlıyor.

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        29 yaşındaki orta saha ile ilgilenen İtalyan ekibi Lazio da bu transferden vazgeçti.

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        FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

        Galatasaray, Leandro Paredes'in bonservisi için kulübü Paris Saint Germain ile anlaşma sağladı.

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        Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibi ile 6 milyon Euro'ya el sıkıştı.

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        Öte yandan Fenerbahçe de Paredes için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, hem Arjantinli oyuncuya hem de PSG'ye Galatasaray'ın verdiği rakamın üzerinde bir teklif önerdi.

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        Sarı-Kırmızılılar, Icardi ve Lucas Torreira ile Paredes'e baskı yapmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk da transferin son durumunu yakından takip ediyor.

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        RASHİCA DERBİSİ KİMİN OLACAK?

        Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği diğer transfer ise Rashica... Norwich, 27 yaşındaki oyuncunun satışından 12 milyon Euro civarında gelir bekliyor.

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        Sarı-Kırmızılılar ise 6 milyon euro seviyelerinde bu transferi bitirmeyi düşünüyor. F.Bahçe, İngiliz kulübü ile görüşmelere başladı. Rashica'nın önceliği ise Galatasaray. Sarı-Lacivertliler ise öncelikle Norwich ile anlaşmak istiyor.

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