Haberler Spor Futbol Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ertelendi mi? GS FB Süper Kupa maçı iptal mi oldu? - Futbol Haberleri

Gözler Süper Kupa maçında! Galatasaray Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Türk futbolu hakem Halil Umut Meler'in saldırı olayını konuşuyor. Büyük bir infial yaratan söz konusu olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerdeki maçların süresiz ertelendiğini duyurdu. Söz konusu olay nedeniyle gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının akıbetine çevrildi. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 12.12.2023 - 10:05 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:05 facebook

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Türk futbol camiasını ayağa kaldıran ve büyük tepki çeken olayın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerde maçların ertelendiğini duyurdu ve Galatasaray Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının durumu ise merak konusu oldu...

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SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ?



Liglerin ertelenmesinin ardından Süper Kupa maçının durumu gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, mücadelenin fikstür nedeniyle ileri bir tarihe alınabileceği iddia ediliyor.