Fernando Muslera, bir İngiliz basın mensubunun yarın Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosferi sorması üzerine, "Daha önce burada bulunmadıysanız sadece keyfini çıkartın." ifadelerini kullandı.

8 Şurada Paylaş!









Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, "Her stadın farklı bir atmosferi var. Taraftarımız bizim 12. adamımız. Bunu uzun zamandır söylüyorum ve inandığım şey bu." diyerek sözlerini tamamladı.