Galatasaray yönetimi teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Rachid Ghezzal'den vazgeçti. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre hafta başında 29 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar, Ghezzal'ın yüksek maliyeti ve ilerleyen yaşından dolayı geri adım attı. Bu durum bugün Ghezzal'ın menajerine iletildi.

Bu gelişme üzerine Rachid Ghezzal'ın menajeri bugün Beşiktaş ile görüşerek, siyah beyazlıların teklifini kabul etti. Taraflar 3 artı 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş yönetimi Leicester City ile bonservis sorununu çözmeye de çok yakın. 29 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.