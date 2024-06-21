Gökdeniz Karadeniz, BRICS Oyunları'nın özel elçisi oldu

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Oyunları Rubin 2 Teknik Direktörü ve eski futbolcu Gökdeniz Karadeniz, özel elçi olarak seçildi.

Tataristan Spor Bakanı Vladimir Leonov kendisine ve Tatar sporcu Yanina Batırşina'ya sertifikalarını verdi. 2024 BRICS Oyunları, Rusya'nın Kazan şehrinde düzenleniyor. Rubin 2 Teknik Direktörü Gökdeniz Karadeniz, BRICS Oyunları'nın özel elçisi seçildi. Gökdeniz Karadeniz, bu görev için seçilmiş olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirterek onur duyduğunu söyledi.