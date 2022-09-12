Adaylarımızın anatomisi

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SEYAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği) 95’inci Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında Türk sinemasının adayını ‘Kerr’ olarak belirledi.

Tayfun Pirselimoğlu’nun yönettiği film, Akademi jürisi tarafından ilk 5’e seçilirse Türk sineması adına bir ilk gerçekleşecek.

'Kerr'de başrolleri Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın paylaştı.

Keza daha önce hiçbir Türk filmi ilk 5’e seçilmedi.

Dolayısıyla hiçbir Türk filmi Oscar heyecanı yaşayamadı, hiçbir Türk yapımcı, yönetmen ve oyuncu Akademi Ödülleri’nin verildiği salonda bulunamadı.

‘Kerr’in bu anlamda Türk sinemasının makus talihini yenen bir film olup olmayacağını görmek için henüz çok erken ama SEYAP seçici kurulu ‘Kerr’ için oldukça umutlu.

Bir filmin ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında aday olabilmesi için çekimlerinin çoğunun ABD dışında gerçekleştirilmesi ve dilinin çoğunluğunun İngilizce'den farklı bir dilde olması gerekiyor.

Akademi üyeleri, aralıkta önce 15 filmi belirleyecek. Şubatta ise finalde yer alacak 5 filmin hangileri olduğu açıklanacak.

Akademi üyelerinin ‘En İyi Uluslararası Film’ dalındaki aday filmlerinin tamamını izlemesi şart değil. Üyeler, arzu ettikleri filmleri izleyip değerlendirme yapıyor. Burada işin püf noktası da sinema sektöründen olan yaklaşık 7 bin üyeden mümkün olduğunca fazla kişinin filmi izlemelerini sağlamak.

Bunun için yapımcılar, başta Los Angeles olmak üzere sinema sektörünün merkezi konumundaki yerlerde gösterimler, basın toplantıları ve partiler düzenliyor. ‘Kerr’ için ABD’de nasıl bir tanıtım faaliyeti yürütüleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

'Susuz Yaz', 'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Piano Piano Bacaksız', 'Mavi Sürgün' ve 'Manisa Tarzanı', Türk sinemasının gişe raporlarının tutulmadığı dönemde Oscar adayı oldu. 1996'dan itibaren ise şu filmler Oscar adayı olarak belirlendi.

EŞKIYA (1996)

İzleyici Sayısı: 2.571.133

Hikâyesi 35 yıl sonra hapisten çıkan 'Baran'ın yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenmesi üzerine kurulu 'Eşkıya'yı Yavuz Turgul yönetirken başrolleri Şener Şen, Uğur Yücel ve Yeşim Salkım paylaştı.