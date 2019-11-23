2020'nin gıda trendleri

2020 yılında, hem gurmeler hem de veganlar, alkolsüz içeceklerden rejeneratif tarıma ve un çeşitlerine, farklı seçeneklerle iştahlarını mutlu edebilecek.
Önümüzdeki yıl süpermarket raflarında ve restoranda karşınıza çıkabilecek gıda türleri işte bunlar:
Rejeneratif tarım
Rejeneratif tarım, tipik olarak şu şekilde tanımlanıyor: bozulan toprağı yenileyen, biyoçeşitliliği destekleyen ve uzun vadede çevresel gelişim için karbon yakalamayı artıran çiftçilik.
Bu trendin çıkış noktası ise çiftçilerin, üreticilerin, akademisyenlerin ve satıcıların, arazileri ve hayvancılık uygulamalarını, toprak sağlığını iyileştirecek ve karbonu ayrıştıracak şekilde nasıl kullanabileceğimiz üzerinde yaptıkları çalışmalar.
Unun gücü
Mısır ununun geçmişte kalmasıyla beraber, un da önümüzdeki yıl baştan yaratılacak. 2020 yılında, market raflarında ve yemek tariflerinde meyve ve sebzelerden yapılan unlarla karşılaşırsanız, şaşırmayın.
Muz, kestane veya nohuttan yapılan unların yanı sıra, tüketiciler, en sevdikleri ürünlerde farklı un türleri ile karşılaşmayı da bekleyebilirler - cips paketlerinde içerik olarak yazılmış mor mısır unu mesela.
Batı Afrika gıdaları
Uzmanlara göre 2020 yılı, domates, soğan ve acı biberin birçok yiyecekte karşımıza çıkmasıyla batı Afrika tatlarının yılı olacak.
Hem moringa ve demirhindi gibi Afrikalı süper gıdaların hem de yer fıstığı, zencefil ve limon otu gibi popüler eklentilerin dikkat çekeceği düşünülüyor.
'Paketten doğruca buzdolabına' tarzı atıştırmalıklar
Granola barları, geçmişte güvenilir seçenekler olarak görülüyordu; ancak yakında yerlerini, haşlanmış yumurta ve içime hazır çorbalar gibi taze ve soğuk atıştırmalıklara bırakacaklar.
Daha az koruyucu ve daha taze malzemeler içeren bu soğuk atıştırmalıklara geçiş, ürünlerin içerik listelerinin kısalması ve iç rahatlığı ile yenebilecek atıştırmalıkları hızlıca seçebilmek demek.
Her şey sürülüyor
Fıstık ezmesi ve fındık kreması mutfaklarımızın daima vazgeçilmezi; ancak 2020 yılı, yeni sürme alternatiflerini beraberinde getirecek. Trend raporları balkabağından yapılan sürmelerin tüm yıl boyunca revaçta olacağını öngörüyor; veganlar içinse süper-gıda piliden yapılan soslar gibi alternatifler mevcut.
Paleo ve keto gibi diyetlerde de yer bulabilmesinin yanı sıra, bu trend, hem markalar hem de tüketicilerden kaynaklı bir şeffaflık arzusunun da bir sonucu. Birçok marka, palm yağı kullanımının azaltılabilmesi ve daha hafif çevresel etkiye yol açan yollarla yetiştirilen kabukluların kullanılması için alternatif çözümler arayışında.
Çeşit çeşit şeker
Şeker yerine bal kullanmak, eskinin trendiydi; ancak önümüzdeki yıl, tercihlerimizde kullanabileceğimiz çok daha fazla seçenek olacak.
Yapılan çalışmalara göre, monk meyvesi, nar, hindistancevizi ve hurmadan elde edilen şuruplar, tatlılarda ve soslarda popüler seçenekler haline gelecekler; sorgum ya da tatlı patates gibi nişastalardan üretilen tatlı şuruplarla da karşılaşırsanız şaşırmayın.
Alkolsüz içecekler
Bardağın dibini görmenin yeni trendi, alkolsüz içecekler. Bu içecekler, akşamdan kalmanın rahatsızlığı olmaksızın bir kokteylin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel birer alternatif olacak; çünkü bu içecekler de tıpkı alkol gibi damıtma metotları kullanılarak üretiliyor.
Bu trend kapsamında, şerbetçiotu katılmış soda ya da alkolsüz aperitifler gibi orijinal seçenekler de bulunacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!