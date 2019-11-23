2020'nin gıda trendleri

2020 yılında, hem gurmeler hem de veganlar, alkolsüz içeceklerden rejeneratif tarıma ve un çeşitlerine, farklı seçeneklerle iştahlarını mutlu edebilecek.

Önümüzdeki yıl süpermarket raflarında ve restoranda karşınıza çıkabilecek gıda türleri işte bunlar:

Rejeneratif tarım

Rejeneratif tarım, tipik olarak şu şekilde tanımlanıyor: bozulan toprağı yenileyen, biyoçeşitliliği destekleyen ve uzun vadede çevresel gelişim için karbon yakalamayı artıran çiftçilik.

Bu trendin çıkış noktası ise çiftçilerin, üreticilerin, akademisyenlerin ve satıcıların, arazileri ve hayvancılık uygulamalarını, toprak sağlığını iyileştirecek ve karbonu ayrıştıracak şekilde nasıl kullanabileceğimiz üzerinde yaptıkları çalışmalar.

Unun gücü

Mısır ununun geçmişte kalmasıyla beraber, un da önümüzdeki yıl baştan yaratılacak. 2020 yılında, market raflarında ve yemek tariflerinde meyve ve sebzelerden yapılan unlarla karşılaşırsanız, şaşırmayın.

Muz, kestane veya nohuttan yapılan unların yanı sıra, tüketiciler, en sevdikleri ürünlerde farklı un türleri ile karşılaşmayı da bekleyebilirler - cips paketlerinde içerik olarak yazılmış mor mısır unu mesela.

Batı Afrika gıdaları

Uzmanlara göre 2020 yılı, domates, soğan ve acı biberin birçok yiyecekte karşımıza çıkmasıyla batı Afrika tatlarının yılı olacak.

Hem moringa ve demirhindi gibi Afrikalı süper gıdaların hem de yer fıstığı, zencefil ve limon otu gibi popüler eklentilerin dikkat çekeceği düşünülüyor.

'Paketten doğruca buzdolabına' tarzı atıştırmalıklar

Granola barları, geçmişte güvenilir seçenekler olarak görülüyordu; ancak yakında yerlerini, haşlanmış yumurta ve içime hazır çorbalar gibi taze ve soğuk atıştırmalıklara bırakacaklar.

Daha az koruyucu ve daha taze malzemeler içeren bu soğuk atıştırmalıklara geçiş, ürünlerin içerik listelerinin kısalması ve iç rahatlığı ile yenebilecek atıştırmalıkları hızlıca seçebilmek demek.

Her şey sürülüyor

Fıstık ezmesi ve fındık kreması mutfaklarımızın daima vazgeçilmezi; ancak 2020 yılı, yeni sürme alternatiflerini beraberinde getirecek. Trend raporları balkabağından yapılan sürmelerin tüm yıl boyunca revaçta olacağını öngörüyor; veganlar içinse süper-gıda piliden yapılan soslar gibi alternatifler mevcut.

Paleo ve keto gibi diyetlerde de yer bulabilmesinin yanı sıra, bu trend, hem markalar hem de tüketicilerden kaynaklı bir şeffaflık arzusunun da bir sonucu. Birçok marka, palm yağı kullanımının azaltılabilmesi ve daha hafif çevresel etkiye yol açan yollarla yetiştirilen kabukluların kullanılması için alternatif çözümler arayışında.

Çeşit çeşit şeker

Şeker yerine bal kullanmak, eskinin trendiydi; ancak önümüzdeki yıl, tercihlerimizde kullanabileceğimiz çok daha fazla seçenek olacak.

Yapılan çalışmalara göre, monk meyvesi, nar, hindistancevizi ve hurmadan elde edilen şuruplar, tatlılarda ve soslarda popüler seçenekler haline gelecekler; sorgum ya da tatlı patates gibi nişastalardan üretilen tatlı şuruplarla da karşılaşırsanız şaşırmayın.

Alkolsüz içecekler

Bardağın dibini görmenin yeni trendi, alkolsüz içecekler. Bu içecekler, akşamdan kalmanın rahatsızlığı olmaksızın bir kokteylin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel birer alternatif olacak; çünkü bu içecekler de tıpkı alkol gibi damıtma metotları kullanılarak üretiliyor.

Bu trend kapsamında, şerbetçiotu katılmış soda ya da alkolsüz aperitifler gibi orijinal seçenekler de bulunacak.