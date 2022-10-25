Düğün bir insanın hayatındaki en önemli gündür, bu yüzden insanlar düğün günlerini planlamak için uzun mesai harcarlar. Verilecek en büyük kararlardan biri, düğünün nerede yapılacağıdır. Gençler düğünlerini kendi yaşadıkları şehirde yapmak isteyebildikleri gibi, artık taa dünyanın öbür ucundaki bir sahil kasabasında da evlenmek isteyebiliyor. Uzaklarda planlanmış düğünler artık pek çok insan için tercih sebebi olabildiğinden biz de evlenmek için dünyadaki en popüler ülke ve şehirler hangileri merak ettik.

Evlilik için en çok tercih edilen ülke ve şehirleri ortaya çıkarmak için money.co.uk'deki seyahat uzmanları, Google arama verilerini analiz ederek bir araştırma yapmışlar. Önümüzdeki günlerde evlenecek olanlar ya da evlenme planları yapan arkadaşları olanlar bu haberi kaçırmasın.

Dünyanın en çok evlenmek istediği yer neresi?

Google arama motoruna göre tam 38 ülkede evlenmek için en çok Hindistan araması yapılmış. 'Hindistan'da düğün' olarak arama yapan ülkelerden bazıları Avustralya, Kanada, Fiji, Jamaika, Meksika, Yeni Zelanda, ABD ve Singapur.

Hindistan'daki düğünler, genellikle arkadaşlarınız ve ailenizle üç günlük kutlamaları kapsayan çok büyük, çok parıtılı ve eğlenceli düğünler. Hindistan'ın bu kadar popüler olmasının en büyük nedeni, çiftlere düğün töreni için çok fazla seçenek sunması; örneğin plaj severler kum üzerinde romantik bir düğün için Güney'e Goa'ya gidebilirken, daha şatafatlı düğün isteyenler Udaipur'daki göller ve kraliyet sarayları arasında bir mekan seçebiliyorlar.

Aralarında Kamboçya, Fransa, Yunanistan, Kuzey İrlanda, İskoçya, Sri Lanka, İsveç ve Tayland'ın da bulunduğu 28 Avrupa ülkesindeki arama sonuçlarına göre en çok tercih edilen ikinci ülke romantizm ve aşkla ilişkilendirilen İtalya. İtalya ünlüler tarafından da sıkça tercih ediliyor; geçtiğimiz Haziran ayında Kourtney Kardashian ve Travis Barker düğünleri için Portofino'yu, 2014'te George-Amal Clooney çifti de Venedik'i tercih etmişti.

Sırada, 12 ülkede aramalara konu olan Türkiye ve Nijerya var. Türkiye'de evlenmeyi çok isteyen ve google da en çok "Türkiye'de düğün" araması yapan ülkeler Cezayir, Bolivya, Mısır, Guatemala, Honduras, Hindistan, Irak, Malta, Fas, Katar, Suudi Arabistan ve Tunus. Nijerya'da düğün araması yapan ülkeler Belize, Botsvana, Kamerun, Gana, Liberya, Libya, Namibya, Ruanda, Sierra Leone, Tanzanya, Gambiya ve Uganda.

Fransa düğün için en 5. beşinci yer. Arnavutluk, Madagaskar ve Mali başta olmak üzere toplam 11 ülkedeki google aramalarında Fransa başı çekiyor. İnsanlar Fransa'da romantik bir kır düğünü veya şehirde modern bir kutlama arıyor.

6. sıradaki Yunanistan; Ermenistan, Brezilya, İngiltere, Macaristan, Güney Afrika ve Galler'de yapılan aramaların gözdesi. Bu ülkelerde google'da en çok aranan düğün destinasyonu Yunanistan.

Hırvatistan, Kıbrıs, Türkiye ve Ukrayna için en popüler destinasyon düğün yeri Maldivler...

İnsanlar düğünleri için google da en çok bu 12 ülkeyi arıyor

1 - Hindistan

2 - İtalya

3 - Türkiye

4 - Nijerya

5 - Fransa

6 - Yunanistan

7 - Hawai

8 - Maldivler

9 - Morocco

10 - Portekiz

11 - Çin

12 - Fiji