Pandemi nedeniyle 2 yıl ertelenen ve 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde 7.’si düzenlenecek festivale, yurt içi ve yurt dışından olmak üzere bin’e yakın pasta ve çikolata ustası profesyonelin yanı sıra 20 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen “7. Uluslararası Master Of Cake İzmir - Pasta ve Çikolata Festivali hazırlık çalışmalarına başlandı. Festival bu yıl Master Of Cake İzmir etiketiyle İzmir’de gerçekleşiyor. İzmir Alsancak’ta bulunan tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festival kapsamında farklı yepyeni alanlarda da yarışmalar yapılacak.

“Pastalar heykele dönüşüyor”

Uluslararası Master Of Cake İzmir Festival Başkanı Zümra Uludoğan, “Öncelikle 2021 yılı sonlarında kaybettiğimiz değerli jüri üyelerimizden Makedonyalı sevgili şefimiz jeton Taravari ve Mart ayında kaybettiğimiz Kıbrıslı akademisyen ve şefimiz Zihni Türksel’i rahmetle anmak isterim, her ikisinin de festivalimize emekleri unutulmaz. Festivalimiz ile İzmirliler ve kente gelecek tüm misafirlerimiz çikolataya doyacaklar. Her yıl farklı konseptlerde düzenlediğimiz uluslararası yarışmamız ve festivalimizi daha da geliştirerek yeni alanlar yaratıyoruz. Pasta ve çikolatacıların yeteneklerini sergiledikleri yarışmalara ek olarak ekmek yapımı ve kategorisi de oluşturduk. Festival kapsamında yapılacak olan yarışmaya katılım için son başvuru tarihimiz ise 21 Nisan 2022” açıklamasını yaptı.

“Mutfakta sanat var”

Festival başkanı Zümra Uludoğan ayrıca, “Ailelerin çocukları ile festivalimizde keyifli zaman geçireceği bir ortam hazırlıyoruz. Çocuk etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin en büyük çocuk atölyelerini hayata geçireceğiz. Artık çok daha büyük alanlarda, kalabalık bir kitlenin ziyaret edip farklı tadımları deneyimleyebileceği bir festival hazırlıyoruz. Mutfakta sanat varvurgusu ile sanatı ve sanatçıyı ziyaretçilerle buluşturacağız. Pasta atölyeleri, akıl oyunları, ahşap boyama ve şekillendirme atölyeleri, resim ve oyun atölyeleri, el becerilerini geliştirme ve sanatsal aktivite atölyelerinin yanı sıra festival alanında çocuk parkları da yer alacak. Haldun Dormen’in süpervizörlüğünü yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu yönetiminde çocuk tiyatrosu atölyeleri, Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir Aşçılar Derneği tarafından organize edilen Down Sendromlu çocuklarımızı da festivalde etkinliklere dahil edeceğiz. Çocuk Etkinlikleri standları kurularak çocuklar için keyifli bir ortam oluşturulacak. Festival Giriş ücretlerimizin bir kısmını kanserli çocuklara destek veren Türkiye Kan Ordusu Kanser Derneği’ne bağışlayacağız. Festivalimize daha önce de katılmış olan dünyaca tanınmış İspanyalı kek sanatçısı ve öğretmeni Daniel Dieguez’de üstün yeteneklerini göstermek üzere yine bizlerle beraber olacak ve sürpriz bir gösteri sunacak”dedi.

İki gün sürecek festivalde konser, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, Uluslararası Pasta Yarışması, ürün standları, devasa pasta gösterileri, yenilebilir, ünlü Şeflerin yer aldığı gösteriler, ücretsiz pasta ve çikolata tadımları gibi bir çok aktivite ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Festivalde İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası, İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Boyoz ve Börek İşletmeciler Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, İzmir Aşçılar Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi Bölümü, Nevvar Salih İşgören Meslek Lisesi, İzmek Meslek Edindirme Kursları, Kooperatifler ve birçok mesleki dernek ve kuruluşlar ile birlikte hareket ediliyor. Yurt dışından dünyaca ünlü şefler de festivalde yer alacaklar.