Akdeniz’in kendine has coğrafyası, iklimi ve tarihi, Avrupa’da çekilmiş filmlere ayrı bir tat verir. Etrafındaki kara parçalarını ve orada yaşayan insanları benzersiz bir etkiyle büyüleyen Akdeniz’de yaşam da hayata bakış açısı da dünyanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında benzersizdir.

Amerikan ve Avrupa sinemasının ilgisini üzerinde toplayan Akdeniz’deki bu etki çok sayıda filme konu olmuştur. Avrupa’nın bu özel, sıcak, uzun ömürlü ve tarihi bölgesinde çekilmiş en iyi 13 filmi sizin için derledik.

1- Malena

Mekan: Sicilya

2 Oscar adaylığı bulunan ve Monica Bellucci’nin başrolünü oynadığı Malena, sinema tarihinin özel filmlerinden biri. Güzelliği dillere destan Malena, 2. Dünya Savaşı’nda eşini kaybetmiş bir duldur. Scilya’daki kadınların kıskançlığını çeken güzelliği, erkeklerin onu takıntı haline getirmesine neden olur. 13 yaşındaki Renato da Malena’nın güzelliğinin etkisi altındadır ve ona olan saf aşkı sayesinde hayatın gerçeklerini öğrenecek, asla hayalini bile kuramayacağı yerlere gidebilecektir.

2- Havuz / Swimming Pool

Mekan: Fransa

İngiliz yazar Sarah Morton, yeni romanı üzerine çalışmak için yayıncısının Fransa’nın güneyindeki Luberon’da bulunan yazlığına gider. Sessiz ve sakin bu kasabada rahatça çalışabileceğini düşünür. Yayıncının kızı Julie’nin beklenmedik gelişi ise karmaşaya neden olacaktır. Sarah’nın kurgusal gizemli roman çalışması, gerçek bir cinayetle harmanlanınca işler kontrolden çıkar. Charlotte Rampling, Ludvine Sagnier ve Charles Dance’ın başrollerini oynadığı bu kışkırtıcı filmin yönetmeni François Ozon.

3- Fransız Öpücüğü / French Kiss

Mekan: Fransa

Meg Ryan ve Kevin Kline’ın başrollerini oynadığı duygusal romantik komedi Fransız Öpücüğü, Fransa’yı dekor olarak kullanıyor. Kate, nişanlısının Paris’te Juliette adında bir kadına aşık olup onu terk etmesini kabul edemez ve uçuş korkusuna rağmen Fransa’ya aşkının peşinden gider. Hırsız olan Luc’un tek derdi ise Kate’in çantasına sakladığı mücevherleri geri almaktır. Ancak bu yolculuk her ikisi için de beklediklerinden uzun sürecektir.

4- Kızgın Güneş / Purple Moon

Mekan: Toscana

1960 tarihli film, ünlü Fransız aktör Alain Delon’un ilk başrol oynadığı ve muhteşem bir oyunculuk sergilediği bir film. Bay Greenleaf, Tom Ripley’i şımarık oğlu Philippe’i Amerika’ya geri getirmesi için Avrupa’ya gönderir. Ancak Philippe’in başka planları vardır. İşler öyle bir noktaya varır ki Tom, Philippe’i öldürüp onun yerine zengin playboy olarak yaşamaya başlar. Film Toscana ve nefis manzaraları eşliğinde devam eder. Ancak polisi ve Tom’un arkadaşlarını kandırabilecek midir? Rene Clement’in yönetmenliğini yaptığı filmde Alain Delon’a Billy Kearns ve Romy Schnieder eşlik ediyor.

5- Sadece Sen / Only You

Mekan: İtalya

1994’te o dönemin genç ve gelecek vadeden oyuncularını bir araya getiren filmin başrollerini Robert Downey Jr, Billy Zane ve Marisa Tomei paylaşıyor. Doğa üstü inançları son derece kuvvetli olan Faith, 11 yaşındayken baktırdığı bir falda evleneceği adamın adını veren falcıya inanır ve 15 yıl bekler. Ancak sonunda vazgeçer ve bir doktorla evlenmek için hazırlıklara başlar. Düğünden bir önce damadın arkadaşlarından birinin adı tanıdıktır, 11 yaşındayken kendisine söylenen o isim… Faith’ planları

değişir ve İtalya’daki adamın peşinden yola çıkar.

6- Sen Benimsin / A Bigger Splash

Mekan: Sicilya

Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Dakota Johnson ve Matthias Schoenaerts’ın başrollerini paylaştığı filmin mekanı Scilya. İtalya’daki volkanik bir adaya romantik tatil için giden Marianne ve Paul’a, Marianne’in eski sevgilisi ve onun kızı dahil olur. Kıskançlık, aşk ve cinayet bu tatili epey karıştıracaktır.

7- Kaptan Corelli’nin Mandolini / Captain Corelli’s Mandolin

Mekan: Yunanistan Kefalonya Adası

2001 yapımı filmde Nicolas Cage, Penelope Cruz, Christian Bale, David Morrisey ve John Hurt’tan oluşan görkemli bir kadro yer alıyor. 1941 yılında bir Yunan Adası, İtalyanların işgaline uğrar. İşgal kuvvetlerinin komutanı Antonio Corelli’nin adanın güzel kızı Pelagia’yla tanışması, yüzbaşının gerçek kişiliğini ortaya çıkartır. Ada halkıyla kurduğu ilişki ve Pelagia’ya olan aşkı, sevgi dolu bu adamın cenneti haline gelir. Ancak savaşın, bu askerin peşini bırakmaya niyeti yoktur.

8- Manzaralı Oda / A Room with a View

Mekan: Floransa

Helene Bonham Carter, Daniel Day Lewis, Julian Sands ve Maggie Smith gibi dev sinema yıldızlarını bir araya getiren film Floransa’da çekildi. İngiltere’de 20. yüzyılın başında tüm genç kızlar, yanlarında yaşlı bir akrabaları ile Avrupa’ya zoraki tatile gönderilmektedirler. Lucy de kuzeni Charlotte ile Floransa’ya gider. Kaldıkları pansiyonda tanıştıkları İngiliz ailenin oğlu George ile Lucy arasında bir çekim başlar, Charlotte ise bu durumdan hiç hoşlanmayacaktır.

9- Barselona, Barcelona / Vicky Cristina Barcelona

Mekan: Aviles, Barselona ve Oviedo

Yönetmenliğini efsanevi isim Woody Allen’ın yaptığı filmin başrollerini Scarlett Johansson, Rebeca Hall, Penolope Cruz ve Javier Bardem paylaşıyor. Amerikalı iki arkadaş, Vicky ve Cristina, yaz tatili için Barcelona’ya giderler. Evlenmek üzere olan tutucu Vicky ile özgür ruhlu Cristina’nın ilgisini çeken yakışıklı bir İspanyol sanatçı ile onun takıntılı karısı arasındaki ilişkiler karmaşıklaşır ve dinamikler değişir.

10- Ve Tanrı Kadını Yarattı / And God Created Woman

Mekan: Saint Tropez

Fransız sinemasının klasiklerinden biri olan film, Bridgette Bardot’u unutulmazlar arasına yazmıştır. Yetimhanede büyümüş özgür ruhlu bir genç kız olan Juliete Hardy’nin güzelliği dillere destandır. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen bir kadının düşünebileceği şekilde düşünüp davranan Juliete, yetimhanede büyümenin verdiği serbestlikle erkeklerle yakın ilişki kurmaktan çekinmez. Bu da çevresindeki erkekler için pek de iyi bir haber değildir.

11- Çalınmış Güzellik / Stealing Beauty

Mekan: Toscana

Güzeller güzeli Liv Taylor ve Rachel Weisz l ile muhteşem aktörler Joseph Fiennes ve Jeremy Irons’ı bir araya getiren film, “The Last Emperor / Son İmparator filminin yönetmeni Bernardo Bertolucci’nin imzasını taşıyor. Kısa zaman önce annesi intihar eden Lucy, annesinin arkadaşlarının Toskana’daki evinde yaz tatilini geçirecektir. Dört yıl önce ilk öpüştüğü erkek Niccolo ile gençlik aşkının heyecanını, ev sahipleri ile sanatın gerçek dünyasının gizemini tanıyacaktır.

12- Postacı / Il Postino

Mekan: Positano İtalya

Şair Pablo Neruda, 1950’lerde ülkesinden uzaklaştırılarak İtalya’da küçük bir adaya gönderilir. Neruda’nın mektuplarını taşımakla görevli olan postacı Mario, şairin az sayda dostlarından biri olur. Mario’nun güzeller güzeli Beatrice’in kalbini çalacak mektupları yazabilmesi için yüreğinde yaşayan şairi ortaya çıkartan Neruda’nın bu adada uzun süre kalması mümkün olmayacaktır.

13- İyi Bir Yıl / A Good Year

Mekan: Fransa Provence

Russell Crowe, Albert Finney ve Marion Cotillard’ı bir araya getiren filmi, Hannibal’ın yönetmeni Ridley Scott’un yönetti. Londra’da yatırım danışmanlığı yapan Max’e, amcasından miraz bir üzüm bağı kalır. Provence’e giderek bu üzüm bağını satacaktır. Ancak işler hiç de tahmin ettiği gibi gitmez. Bir Amerikalı kadın, bağların kendisine ait olduğunu iddia etmektedir.