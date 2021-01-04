Bağışıklığı artıran Altın Yoğurt Kürü

Yılbaşı gecesini de hesaba katarsak yeme düzeninde yapılan değişiklikler ve kaçamaklar, vücutta yağ ve ödem oluşturabilir ve bu da bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyebilir. Siz de kendinizden bu sebeple pek hoşnut değilseniz, tükettiğimiz gıdalara dikkat ederek, bağışıklık güçlendiren ve metabolizmamızı hızlandıran detokslar uygulayarak vücudunuzu toparlamanız ve ödeminizi atmamız mümkün. Uzman Diyetisyen Maria Tanoğlu'nun tavsiyelerine kulak verelim.

Gün içinde öğünler nasıl olmalı?

Protein açısından zengin bir kahvaltı: Yumurta, peynir ya da iki yumurtalı bir omlet

Yanında bol mevsim yeşillikleri ve zeytin

Ekmek tüketimini önermiyoruz

Öğle ve akşam öğünlerinde sebze ağırlıklı beslenme: pırasa, karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, ıspanak gibi sebzeler tercih edilebilir.

Sebze yanında yoğurt, kefir, ayran tüketilebilir.

Öğün araları nasıl olmalı?

Koronavirüsün etkilerinden vücudu daha iyi koruyabilmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için içerisinde zerdeçal, zencefil, karanfil, kekik, karabiber gibi besin maddelerinin bulunduğu detoks ve yoğurtlu kürler tüketilebilir. Bu baharatlar bağışıklık sistemimizi güçlendirirken aynı zamanda yağ yakımını destekleyici özelliğe sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren "Detoks Suyu"

Hem ödem attıran hem de bağışıklık sistemini güçlendiren detoks suyunun tüketilmesini tavsiye eden Uzman Diyetisyen Maria Tanoğlu, yapımını ve faydalarını anlattı.

“Yarım demet maydanozun saplarıyla birlikte kullanılmasını tavsiye ediyorum. Maydanoz, İçeriğindeki A, C ve K vitaminleri sayesinde güçlü bir ödem atıcı özelliğine sahip. İlaveten yeşil çay ekleniyor. Yeşil çay yoksa, alternatif olarak kiraz sapı çayı da kullanılabilir. Mutlaka karanfil ve kan şekerini dengelemesi için bir adet çubuk tarçın ilave edilmeli. Bir fındık büyüklüğünde zencefil de eklenmeli. Zencefil anti-inflamatuar bir özelliğe sahiptir. Soğuk algınlığı ve gripte, vücut ısısını yükselterek, vücuttaki toksin maddelerin atılmasında yardımcı oluyor. 2 çay kaşığı kekik ilave edilebilir. Kekiğin içerisindeki karvakrol ve timol sayesinde çok güçlü bir anti-mikrobiyal özelliğe sahip. Son olarak 4 su bardağı kadar su ekleyerek tüm malzemeler kaynatılmalı. Kaynadıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirilip, bütün malzemeleri süzüyoruz. En son ise, bir çay bardağı kadar limon eklenebilir. Tadının daha yumuşak olması tercihinde, bir elma ilave edilebilir. Detoksu, hamileler ve böbrek rahatsızlığı olanlar dışında herkesin günde 2-3 bardak olacak şekilde, 1 hafta boyunca tüketebilir."

Bağışıklığı güçlendiren "Altın Yoğurt Kürü"

Yağ yakımı için altın yoğurt küründen bahseden Tanoğlu, "Gece uyumadan yarım saat önce tüketilmesini tavsiye ettiği kür için 2 yemek kaşığı kadar yoğurt içine, her birinden tepeleme bir çay kaşığı kadar zerdeçal, zencefil ve karabiber ekliyoruz. Son olarak üzerine yarım limon sıkıyoruz. Bu kür, hardal tadına benzeyen oldukça lezzetli ve etkili bir kürdür. Yağ yakımını sağlarken, bağışıklığı da güçlendirir. Yoğurt güçlü bir kalsiyum kaynağı olarak lipaz enzimini aktif ettiği için yağ yakımını kolaylaştırır. Aynı zamanda sindirim düzenleyici özelliğe de sahiptir. Yapılan çalışmalar da Hint safranı olarak bilinen zerdeçalın etken maddesi olan kurkuminin obezite ile mücadele ettiğini ve bireyleri hipertansiyon, hiperlepidemi, yüksek şeker dediğimiz hiperglisemiden koruduğunu gösteriyor. Karabiberi önermemizin sebebi, içerisindeki piperin maddesi sayesinde zerdeçal içerisinden kurkuminin emilimini yüzde 200 oranında arttırması. Limon ilavesinin sebebi ise C vitamininin yağ oksidasyonunu hızlandırması" dedi.