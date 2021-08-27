Beslenme ile COVID-19 ilişkili mi?

COVID-19 pandemisi dünya insanları üzerindeki etkisini sürdürüyor ve yakın gelecekte virüsün etkisinin azalması mümkün mü, bunu bilmek mümkün değil. Her geçen gün yeni bir varyant ortaya çıkıyor ve dünya virüse rağmen düzenini sürdürmeye çalışıyor.

COVID-19 üzerine yapılan araştırmalar arasında beslenme ve yaşam koşullarının bağışıklığı artırma ve azaltma durumları da bulunuyor. Beslenme ile ilgili en son yapılan bir araştırma, beslenme şeklimizin virüse karşı korunma ya da zayıflık nedeni olabileceğini gösteriyor.

Doğru beslenme ile virüsten korunmak mümkün mü?

Yaşam tarzı, metabolizma sağlığı gibi faktörlerin COVID-19 ile olan ilişkileri üzerine yapılan çok sayıda araştırma, beslenme düzeni ve kalitesinin hastalığa karşı korunmada önemli bir etki gösterdiğini ortaya koyarken bunun sosyoekonomik faktörlerle nasıl kesiştiğine dair de önemli analizler elde edildi.

500 binden fazla kişinin katıldığı çok geniş ölçekli bir araştırmada, katılımcıların beslenme alışkanlıklarını oluşturan besinlere puan verilerek diyet kalitesi ölçümlemesi yapıldı. Meyve ve sebzelerle tam bitkisel gıdaların en yüksek skoru gösterdiği bu tabloda gıdaların belirli özelliklerine göre puanlar belirlendi.

Katılımcıların beslenme şekli aylar boyunca takip edildi ve sağlıklı, bitki bazlı diyet yapanların COVID-19 riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Meyve sebze gibi besinlere ulaşılması zor olan, ekonomik olarak bu besinleri karşılayamayan insanlarda ise risk oldukça yüksek oldu.

Tüketilen besinlerin sağlığa direkt etkisi var

Uzmanlar, kötü beslenmenin sağlık açısından direkt etkisinin bulunduğunun altını çiziyorlar. Ekonomik olarak sağlıklı besinlere ulaşamayan insanların bulaşıcı hastalıklara karşı korunma imkanı düşüyor.

Bu veriler, COVID-19 gibi hastalıklara karşı başlatılan mücadelenin yanı sıra ekonomik olarak da halk sağlığı dengesinin kurulmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Ülkelerdeki beslenme kalitesi ile ekonomik imkan arasındaki uçurumun bir an önce kapatılması önemli bir konu.

İyi beslenenler için risk daha az

COVID-19’un bulaşma riskini en aza indirmek için alınan tüm önlemlerin yanı sıra beslenme konusunda da adımlar atılması gerektiği belirtiliyor.

İnsanlar, korunma adına belirtilen tüm önlemleri alıyor olsalar da sağlıklı diyetin COVID-19 riskini düşürdüğüne dair araştırmalar, beslenme koşullarını sağlayamayan insanların virüsten daha şiddetli şekilde etkilendiğini ortaya koyuyor.

Beslenme ile COVID-19 ilişkisi neden yeterince gündeme gelmiyor?

Virüsün ilk ortaya çıktığı günlerden bugüne kadar geçen sürede pek çok önlem hakkında gerekli çalışmalar yapılmış olsa da beslenme konusunda atılan adımlar yetersiz kaldı. Bu konuda yapılan sayısız araştırma, besinlerin bağışıklık sistemine olan etkilerini ortaya koysa da sağlık kuruluşlarının yönergelerinde beslenmeye dair çok az bilgilendirme yapıldı.

Uzmanlar, insanların hangi besinlerle sağlıklarını daha iyi koruyabileceklerine dair bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Bitkisel bazlı beslenmeyle hastalıklara karşı korunmak mümkün

COVID-19 başta olmak üzere her türlü enfeksiyon riskini, bitkisel bazlı beslenme alışkanlığı ile düşürmek mümkün. Yapılan son araştırmalar, enfeksiyon riskini ve hastalıkların şiddetini azaltabilmenin yolunun bitkilerden ve kaliteli beslenme diyetlerinden geçtiğini gösteriyor.

Kaliteli beslenme nedir?

COVID-19 riskini azaltmak için kaliteli beslenmek son derece önemli. Tüm diğer tedbirlerin yanı sıra bitki ağırlıklı beslenme tercih edilmeli. Meyve, sebze, yeşil bitkiler hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Çinko ve C vitamini gibi besinler açısından zengin olan yiyecekleri daha fazla tüketerek kaliteli beslenmeye adım atabilirsiniz.

KAYNAK: mindbodygreen.com