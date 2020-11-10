Bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin ve korumanın en önemli yolu beslenmeden geçiyor. Uzman Diyetisten Orçun Kürüm evde beslenme ile ilgili yapabileceklerinizden bahsetti. Bu tavsiyeler hem korona testi pozitif çıkanlar hem de kış mevsiminde bağışıklığını güçlendirmek isteyenler için önemli...
Mutlaka mevsimin meyve ve sebzelerini tüketin
Türkiye dört mevsimin de yaşandığı bir ülke. Mevsiminde sebze, meyve tüketimine özen gösterip market alışverişimizi de buna yönelik planlarsak; gerekli vitamin mineral çeşitliliğini sağlayarak, yeterli posa alımı ile birlikte daha çevreci ve sürdürülebilir yaşama adım atabiliriz.
Kış mevsiminde faydalarından yararlanabileceğiniz meyveler; Ayva, nar, mandalina, portakal, kivi, avokado, muz, greyfurt.
Kış mevsiminde faydalarından yararlanabileceğiniz sebzeler; Havuç, brokoli, patates, balkabağı, dereotu, ıspanak, brüksel lahanası, maydanoz, mor lahana, beyaz lahana, kereviz, pırasa.
Omega 3 yağ asit alımını arttırın
Omega 3 yağ asidi, enfeksiyon önleyici yani antiinflamatuar özelliğe sahiptir. Bu yüzden haftada en az iki kez balık tüketmeyi ihmal etmeyelim. Mevsim balığı tüketmeye özen gösterelim ama çiftlik balıklarının da tüketiminde bir sakınca olmadığını bilelim. Balık türü tercih ederken soğuk denizlerde yaşayan balıklar daha yağlı olduğundan daha fazla omega-3 almanıza yardımcı olur.
Onun dışında uzmanınıza danışarak aldığınız balık yağlarının etiket kısmında yer alan omega-3 içeriğindeki EPA ve DHA miktarı oldukça önemlidir. Yüksek EPA, DHA miktarı daha fazla omega-3 almanızı sağlar.
Balık en önemli EPA-DHA kaynağı olsa da ceviz ve keten tohumu da omega-3 içerir, günlük beslenmenizde mutlaka yer verin.
Kurubaklagilleri haftada en az iki kez öğünlerinize ekleyin
Kurubaklagiller; gerek saklama koşulları gerek her mevsim bulunabilir olmasıyla bunlara ek olarak sağlık üzerindeki faydalarından ötürü sıklıkla tüketilmelidir. Barbunya, kuru fasulye, maş fasulyesi, yeşil mercimek en yaygın tüketilen baklagillerdir. Kültürümüzde özellikle de kış mevsiminde çorbalarda, ana yemeklerde sıklıkla yeralır. Önceden suda bekletilip haşlanırsa ve buzlukta muhafaza edilirse tüketimi kolaylaşacaktır.
Probiyotik ve prebiyotik özellikteki besinlere hayatınızda yer verin
Probiyotik; Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yeterli miktarda alındığında bilimsel çalışmalarla insan sağlığına yararlı olduğu ispat edilmiş, canlı bakterilerdir. Prebiyotikler ise barsak sağlığı için yararlı bakterileri barındıran besinlerdir.Yoğurt, kefir, boza, kombucha çayı tam olarak probiyotik sayılmasa da faydalı bakteri içerenprebiyotik besinlerdir.Prebiyotikler aynı zamanda barsak için faydalı olan bakteri sayısını da arttıran gıda bileşenidir. Prebiyotik, probiyotik bakteri sayısını arttırmada yardımcı olduğu için aslında ikisibirlikte alındığında en fazla yararlanım sağlanır.Prebiyotiklerin tüketimini arttırmak içinbuğday, soğan, muz, hindiba, sarımsak, inek sütü, yoğurt, nişasta, buğday, arpa, mısır, pirinç, patates, pırasaya sofralarımızda sık sık yer verelim.
Probiyotik alımı için ise tek kaynak besin takviyesidir. Buna doğru karar verme aşamasında konuya hakim bir doktor, diyetisyen veya eczacıya danışılmalıdır.
Bağışıklığı güçlendiren bazı besin destekleri
Bu besin destekleri hücre yenilenmesini destekler, bağışıklık hücrelerinin artmasını sağlar ve vücuttaki hastalık yapan inflamasyon durumunun azalmasını sağlar. Mutlaka doktorunuza, diyetisyeninize veya eczacınıza danışarak kullanın.
- C vitamini
- D vitamini
- Çinko
- Beta Glukan
- Glutatyon
Koronavirüsten korunmak için bunları yemeyin
Hem bağırsak floramızı bozan hem de faydalı besin içeriği çok az olan aşağıdaki gıdalardan uzak durarak da bağışıklığınızı korumuş olursunuz;
- Sakatatlar; karaciğer, beyin böbrek, dil, dalak, işkembe vb
- Yağlı gıdalar; kaymak, krema mayonez, çikolata, pasta, soslar, tahin helvası, et suyu vb
- Yağlı hamur işleri; börek, çörek, pasta, kurabiye vb
- Yağlı etler; etlerin görünür yağları, sucuk, sosis, salam, pastırma
- Bazı içecekler; alkollü içecekler, meşrubatlar(kola, gazoz),hazır meyve suları, kahve
- İçeriği kötü yağlar; tereyağı, margarin, kuyruk yağı, iç yağ
- Fazla şekerli besinler veya ekstra içeceklere eklenen şekerler
- Tuz tüketimi; salamura besinlere dikkat edilmeli, yemekler servis edildikten sonra ekstra tuzluk kullanımından kaçınılmalıdır.
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