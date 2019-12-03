Bir avokado kötü kolesterolü düşürüyor

Araştırmacılara göre, kötü kolesterol, hem düşük dansiteli okside lipoproteinlere (LDL) hem de küçük, yoğun LDL partiküllerine deniyor.

Yapılan randomize-kontrollü bir çalışma sonucunda, günde bir adet avokado yemenin, aşırı kilolu ya da obez yetişkinlerde düşük LDL ve okside LDL seviyesi ile ilişkilendiği görüldü.

“İnsanların günlük beslenme düzenlerine bir avokado eklediklerinde, küçük, yoğun LDL partiküllerinin öncesine göre azaldıklarını gösterebildik.” diyor beslenme uzmanı Penny Kris-Etherton. “Küçük, yoğun LDL’ler, arterlerde plak birikmesi açısından özellikle zararlılar. Dolayısıyla hastalarımıza, avokadoyu diyetlerine sağlıklı bir şekilde – tam tahıllı bir tost ya da dip sos şeklinde örneğin – entegre etmelerini öneriyoruz.”

Çalışmanın sonuçlarına göre, avokado, özellikle de okside LDL partiküllerinin azalmasına yardımcı oluyor. Tıpkı oksijenin besinlere zarar vermesi gibi – kesilen elmanın renginin koyulaşması örneğin – oksidasyon insan bedeni açısından da zararlı.

“Yapılan birçok araştırma, kanser ve kalp hastalıkları gibi sorunların oksidasyon temelli olduğuna işaret ediyor.” diyor Kris-Etherton. “Şunu biliyoruz ki LDL partikülleri okside olduklarında, damar tıkanıklığı ile sonuçlanan zincir bir reaksiyon başlıyor. Dolayısıyla oksidasyon, iyi bir şey değil; bu yüzden vücudu besinlerle korumaya yardımcı olmak, son derece faydalı sonuçlar doğurabilir.”

Önceki araştırmalar avokadonun LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdikten sonra, Kris-Etherton ve ekibi, meyvenin okside LDL partikülleri üzerindeki etkisini de merak ettiler.

Araştırma kapsamında, aşırı kilolu ya da obez olan 45 yetişkin katılımcı toplandı. Başlangıçta tüm katılımcılar, iki haftalık bir tür hazırlık diyeti yaptılar. Bu diyet, sıradan ve ortalama bir beslenme düzenini içeriyordu ve böylelikle tüm katılımcıların benzer besinsel temele sahip olmaları sağlandı.

Sonrasında ise her katılımcı, beş hafta boyunca rasgele olacak şekilde üç farklı beslenme düzeninden birine geçti – düşük yağ oranlı, orta yağ oranlı ve günde bir avokado katkılı orta yağ oranlı diyet. Avokado içermeyen orta yağ oranlı diyet, avokadodan alınan mono doymamış yağ miktarı ile eşleşecek şekilde sağlıklı yağ türleri ile desteklendi.

Beş haftalık avokado diyetinin sonunda, katılımcıların okside LDL kolesterollerinde, çalışmadan öncesine kıyasla önemli ölçüde düşüş yaşandığı ortaya kondu. Avokado diyetinin aynı zamanda da bir antioksidan olan lutein seviyesini yükselttiği görüldü.

Kris-Etherton’a göre, okside olmuş küçük, yoğun LDL kolesterolünde gözle görülür bir şekilde düşüş yaşandı.

“Kötü kolesterolü düşündüğümüzde, aklımıza hemen boyutları değişkenlik gösteren LDL partikülleri gelir.” diyor Kris-Etherton. “Tüm LDL’ler kötü; ancak küçük ve yoğun LDL’ler, özellikle sıkıntı. Avokado diyetindeki katılımcılarda okside LDL partiküllerinin azalması, oldukça önemli bir bulgu. Aynı zamanda lutein artışına sebep oldu – ki lutein, LDL’yi oksidasyondan koruyan bir biyoaktif olabilir.

Ek olarak, avokado içermeyen orta yağ oranlı diyette avokadoda bulunan aynı mono doymamış yağ asitleri olduğundan, meyvede ekstra biyoaktiflerin bulunması gerektiği sonucuna varılıyor.

Kris-Etherton, Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bu çalışmanın sonuçlarını ümit verici görse de yapılması gereken çok daha fazla araştırma olduğundan bahsediyor.

“Avokadolar üzerine besinsel araştırmalar, göreceli yeni bir alan; bu yüzden sağlık açısından faydalarını anlamada henüz çok yeniyiz.” diyor Kris-Etherton. “Avokadolar, sağlıklı yağlar, karotenoid – göz sağlığı açısından önemli bir bileşen – ve diğer besinsel maddeler bakımından son derece zengin. Ancak meyveyi sağlığımızı destekleyecek şekilde kullanmayı öğrenmenin daha çok başındayız.”

Kaynak: https://www.sciencedaily.com