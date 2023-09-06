Bir tavayı kaliteli yapan nedir? Bir tavayı kaliteli yapan nedir? Tavanın temizliği ve muhafazası nasıl yapılır?

Nitelikli bir wok tava, az yağda kavrularak yapılan yemekleri bir üst noktaya taşır. Profesyoneller şunu çok iyi bilirler ki iyi bir tava pek çok pişirme tekniğini kullanmaya elverişlidir; buharda hamur pişirmeden et, yumurta ve hatta mısır patlağına kadar. En iyisi ise iyi bir wok tavayı uygun fiyata alabilmenin ve uzun süre kullanmanın mümkün olması. Tavayı kullanıcı dostu ve dayanıklı yapan özelliklere sahip olanları bulduğunuz sürece. Tavanın yapımında kullanılan malzeme, boyutu ve şekli, ne derece işlevsel olacağını belirler. Düzgün bir şekilde kullanıldığında, kaliteli, karbonlu çelik bir wok tava, on yıllarca, hatta nesiller boyu dayanabilir. Gelişigüzel kullanılan ya da göz ardı edilen bir tava ise ışıltısını kaybedip paslanmaya başlar.

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Mutfaklardaki bu çok yönlü tavaları nasıl korumak gerektiğine ve kaliteli tava seçimini nasıl yapmak gerektiğine dair şu adımları takip edebilirsiniz:

Kaliteli bir wok tavada hangi özelikleri aramak gerekiyor?

Kaliteli bir wok tavaya sahip olmak için servet ödemenize gerek yok aslında. Makul fiyata satılan ürünler arasında da istediğiniz tavayı bulmanız mümkün. Yalnızca biraz dikkatli olmak ve araştırma yapmadan harekete geçmemek gerek. Ev kullanımına uygun ideal wok özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: ağır kalibreli karbonlu çelik malzeme, ortalama 35 cm’lik çap, 4 cm’lik yükseklik ve düz bir taban.

En iyi wok tava materyali hangisi?

Yüksek kalite wok tavalar ya karbonlu çelikten ya da dökme demirden yapılıyor. İdeal olan malzeme ise karbonlu çelik; çünkü dökme demire kıyasla hem daha dayanıklı hem de daha hızlı bir şekilde soğuyor.

Karbonlu çelik

Dövme karbonlu çelik daha pahalı; ancak standart çeliğe kıyasla çok daha güçlü ve dayanıklı. Dövme işleminin malzemelerin tavanın kenarına daha iyi tutunmalarını sağladığı söyleniyor, ki bu durum yüksek ateşte kavurma sürecini kolaylaştırıyor. Dövme tavalar artık fabrikalarda makineler tarafından yapılıyor; ancak hala klasik yöntemlerle özel elde dövülmüş karbonlu çelik wok tavalar yapan yerler de var.

Dökme demir

Wok tavalar, geleneksel olarak dökme demirden yapılır, zamanla şahane bir yeşil pas görünümüne kavuşur; ancak dökme demir tavalar, yarı-profesyonel gaz düzeyinde, yüksek ateşte kullanım deneyimine sahip kişiler için uygundur. Dökme demir tavalar, karbonlu çelik muadillerine kıyasla daha yavaş soğurlar. Yani pişirme işlemi bittiğinde yemeğin daha fazla pişmesini önlemek adına hemen tabaklanması gerekir.

Demir döküm yönteminde ısrarcıysanız eğer, yüksek ateşte rahat pişirme için çok ağır olmayan modelleri tercih edebilirsiniz. Ancak hafif demir döküm tavalar, ağır olanlara kıyasla daha hassastırlar; düzgün kullanılmadıklarında çatlamaya meyilli olduklarını unutmamak gerekiyor.

Yapışmayan ve paslanmaz çelik tavalardan uzak durun

Wok tava seçiminde yapışmaz kaplama ürünlerden kaçınmak gerekiyor. Hızlı pişirme yöntemi, çok yüksek ateş gerektirir ve bu da zamanla kaplamanın hasar görmesine sebep olabiliyor – bazı seramik çeşitler de dahil olmak üzere. Paslanmaz çelik tavalar da makul seçenekler arasında değiller; bu ürünler, yüksek ateşte pişirmeye elverişli olmayıp daha çok buğulama ya da kaynatma için uygunlar.

Wok tava nasıl temizlenir?

Wok tavanızı asla bulaşık makinesinde yıkamayın. Şu basit temizlik rutinini öneriyoruz:

Tavanız soğuduktan sonra 10 dakika boyunca sıcak suyun içerisinde bekletin.

Bulaşık süngerinin yumuşak tarafıyla yavaş yavaş temizleyin. Çıkaramadığınız kalıntılar olduğunda, süngerin sert tarafıyla hafifçe bastırabilirsiniz.

İyice kurutun

Tavanızı temizledikten sonra havlularla uğraşmaktansa ocakta düşük ateş üzerinde kurutun tavayı. Özellikle kâğıt havlular, tavanın üzerinde minik kâğıt parçaları bırakabiliyor. Kurutma işlemini hızlıca hallettiğinizden emin olun; wok tavanızı lavabonun içinde ya da bulaşıklıkta asla ıslak bir şekilde bırakmayın yoksa paslanmaya başlar.

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Düzgün bir şekilde muhafaza edin

Wok tavanızı, diğer tavaların çizmeyecekleri bir yerde saklayın. Nemli bir yerde yaşıyorsanız ya da tavayı nadiren kullanıyorsanız, nemden ve tozdan korumak adına tavanızı bir kâğıt torba içinde muhafaza edin.