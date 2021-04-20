Brezilya cevizini dikkatli tüketin

Peru ve Bolivya’da yetişen kinoa, chia gibi ürünlerle birlikte değerlendirilen Brezilya cevizi atıştırmalık değil ‘süper gıda’ kategorisinde bulunur. Birçok çiğ kuruyemiş gibi, Brezilya cevizinin de glütensiz bir gıda olduğu unutulmamalı. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş Brezilya Cevizi hakkında bilgi verdi.

Günlük selenyum ihtiyacını karşılar

Brezilya cevizinin 100 gramında 655 kalori vardır. Doymuş ve sağlıklı doymamış yağlar açısından zengin olan Brezilya cevizinin birkaç tanesi gündelik selenyum ihtiyacını karşılar. Yani Brezilya cevizini diğer tüm kuruyemişlerden ayıran özelliği içeriğinde bulunan selenyum miktarıdır. Potasyum, karbonhidrat, magnezyum da içeren Brezilya cevizinin dozunda tüketilmesi gerekir. Brezilya cevizinin içeriğindeki selenyum, çok önemli bir mineraldir ve güçlü antioksidan özelliği vardır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve hücre yenilenmesi için günde 5-6 adet Brezilya cevizi yeterli miktarda selenyumu sağlar. Yapılan çalışmalarda diyabet hastalarında selenyum eksikliği görülme olasılığının normal popülasyona göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Selenyumun etkisi

Brezilya cevizinin tiroid bezinin daha etkili çalışmasını sağladığına dair araştırmalar vardır. Bunun sebebi de içeriğinde yüksek oranda selenyum bulunmasıdır. Selenyum, vücudun daha düzgün çalışmasını destekler ve enerji verir. Çalışmalara göre, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için selenyum gereklidir. Selenyum da Brezilya cevizinde yüksek miktarda vardır.

Günde 5-6 tanenin üzerine çıkılmamalı

İyi ve damar sağlığını olumlu etkileyen doymamış yağları içerdiği gibi aynı zamanda doymuş yağ içeriği de vardır. Bu nedenle gereğinden fazla tüketimi damar sağlığı açısından olumsuz sonuçlara neden olabilir. Her besinde olduğu gibi Brezilya cevizi de kararınca yenmelidir. Günde 5-6 adet üzerinde tüketilmemelidir.

Kalbe faydalıdır

Selenyumun bağışıklığı kuvvetlendirici etkisi olduğundan, Brezilya cevizi de selenyum içeriğiyle bağışıklığa katkıda bulunur. Brezilya cevizinin faydaları arasında en önemli olanlarından biri de, kalbe faydasıdır. Brezilya cevizinin kalbe faydaları, içeriğindeki doymamış yağ asitlerinden gelir. Brezilya cevizi bu özelliği ile kan akışını dengeler ve kalp damarlarının tıkanmasının önüne geçer. Düzenli olarak tüketildiğinde ise kalp krizi gibi ciddi kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Cildin erken yaşlanmasını önler

Brezilya cevizi cilt sağlığını iyileştirmek için iyi bir tercihtir. Selenyum ve E vitamini içeriği cilde sağlıklı bir parlaklık kazandırır, cildin elastikiyetini artırır. Böylece erken yaşlanmayı önler. Ayrıca Brezilya cevizinin cilt kuruluğu, egzama gibi hastalıkları önlediği konusunda araştırmalar da vardır. Brezilya cevizindeki bulunan vitaminlerin saçları daha parlak hale getirdiği de bilinmektedir.

Günlük miktarı aşmayın

Tuzlu ve yağlı bir besin olduğundan fazla miktarda tüketim kilo artışına neden olabilir. Bunun yanında hassas bünyeye sahip olanlar, alerjiye meyilli olanlarda bazı alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Günlük miktarı aşmak mide rahatsızlıklarına sebep olabilirken, sağlığı olumsuz etkileyebilir.