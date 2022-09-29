Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni ve değişik bir şey trend olmasın. Sosyal medyaya o kadar sıkı tutunduk ki adeta bir uzvumuz gibi oldu. Orada olan bitene kimse kayıtsız kalamıyor.

Son zamanların en gözde sosyal medya yeme trendinden bahsedeceğiz şimdi. Belli bir yaşın üzerindeki kesime "bir yaşıma daha girdim" dedirtecek türden bu yeni bir yeme trendine göre kesme tahtasının üzerine tereyağını güzelce yayıyorsunuz. Tahtanın üzerine bıçakla yaydığınız oda sıcaklığındaki tereyağının üzerini çeşitli soslar, baharatlar, bal, fındık, yenebilir çiçekler, kurutulmus reyhan, peynir rendesi, kurutulmuş domates, ceviz, tuz ya da limonla, hatta incir dilimleriyle süsleyip eşinize dostunuza ya da arkadaş grubunuza sunuyor, beraber afiyetle yiyiyorsunuz.

TikTok'u ele geçiren bu yeni yeme trendinde sonsuz malzeme seçeneğiyle sanatsal bir şekilde süslenen kesme tahtasının üzerindeki tereyağını yeme şekilleri şöyle: Ekmek daldırma ya da bıçakla ekmeğinize sürme.

Tereyağı tahtası ya da tereyağı tabağı diye bilinen bu trend son günlerde büyük toplantılarda veya partilerde çok revaçtaymış. Yanında bol taze ekmekle beraber... Herkes hep beraber elindeki ekmeği tahtadaki tereyağına bandırabileceği gibi her misafir ayrı bıçak da kullanabiliyor. Seçim size kalmış. Her toplantının en büyük görsel sunumu bu tereyağı tabaklarıymış artık.

Bu trendi TikTok'ta tereyağı tabağı paylaşarak başlatan @justine_snacks hesabının sahibi Justine Doiron olmuş.