Çocuklarımızı mutlu edecek 20 sağlıklı atıştırmalık

Büyüme çağındaki çocuklar, sürekli enerji harcarlar ve bu da öğünler arasında acıkmaları anlamına gelir. Anne ve babalar için ise öğün arası atıştırmalıkların sağlıklı, besleyici olması önemlidir.

Hem anne babaları hem de çocukları mutlu edecek 20 atıştırmalık fikrini bir araya getirdik.

1- Yoğurt

Protein ve kalsiyum açısından zengin yoğurt, akla gelebilecek en sağlıklı atıştırmalıktır. Kalsiyum çocukların kemik gelişimini desteklerken içindeki iyi bakteriler sindirim ve bağırsak sistemini güçlendirir. Tam yağlı yoğurdun içine en sevdiği meyvelerden katabilir, bal ile tatlandırabilirsiniz.

2- Patlamış mısır

Zararlı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak doğru şekilde yapıldığında patlamış mısır son derece besleyicidir. Kötü yağlarla üretilmiş hazır patlamış mısırlar zararlı olsa da evde sağlıklı yağ ile kendiniz yaptığınızda tam tahıllı bir atıştırmalık olacaktır.

Az tereyağı ile patlattığınız mısırların üzerine parmesan peyniri rendeleyerek çok lezzetli hale getirebilirsiniz.

3- Fındık

Sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlar açısından son derece zengin olan fındık ve diğer sert kabuklu yemişler, çocukların ihtiyaç duydukları pek çok vitamin ve mineral içerir. Fındık ve fıstık çocuklarda alerjiye neden olabileceğinden dikkatli verilmesi gerekiyor. Ayrıca yine çok küçük çocuklarda fındık ve fıstık boğaza kaçma riski taşıdığından çocuğunuzun geçmişinde böyle bir durum varsa dikkatli olmanızda fayda var.

4- Armut ve kaşar peyniri

Son derece besleyici ve çocuklar için kolay yenebilir meyvelerden olan armut, yüksek miktarda lif içerir. Dilimlenmiş armut ve kaşar ikilisi hem birbirine çok yakışır hem de kalsiyum ve protein ile desteklenmiş olur.

5- Süzme peynir

Yumuşak ve kremsi kıvamıyla süzme peynir, her yaştan çocuğun rahatça yiyebileceği bir atıştırmalık. Protein, selenyum, B12 vitamini ve kalsiyum içerir, özellikle beyin hücrelerinin gelişiminde son derece faydalıdır. Süzme peyniri kaşıkla tek başına yiyebilirler, meyvenin üzerine koyabilirsiniz ya da tam tahıllı buğday ekmeğine sürebilirsiniz.

6- Yulaf ezmesi

Kahvaltılık olarak düşündüğümüz yulaf ezmesi, aslında gün içerisinde çok sağlıklı bir atıştırmalık alternatifidir. Yulafın içindeki çözünebilir lifler, bağırsaklardaki iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Ayrıca vitamin ve mineraller açısından da son derece zengindir. Çocuklar için satılan yulaf ezmelerinin büyük bölümünde yüksek miktarda şeker bulunur. Katkısız ve sade yulaf ezmelerini tercih edin. İçine biraz elma doğrayabilir ve az miktarda tarçınla tatlandırabilirsiniz. Ayrıca sütle tüketebilecekleri gibi yoğurtla da karıştırabilirsiniz.

7- Dilim peynir

Hem protein hem kalsiyum deposu olan peyniri, dilim olarak tek başına atıştırmalık olarak tüketebilirler. Süt ve süt ürünlerinin içindeki besin değerleri sağlıklı bir beslenmede kilit rol oynar. Protein hem vücut gelişimini tamamlamada büyük rol oynar hem de yemek saatine kadar tok kalmalarına yardımcı olur. Ayrıca çocuklarımız için bu ürünleri tam yağlı olarak tercih etmemiz de daha doğrudur. Kalsiyumun yanı sıra magnezyum, A ve D vitamini içeren bu atıştırmalıkların içindeki yağlar çocuklar için son derece faydalıdır. Peynir tüketen çocukların dişleri de yaşıtlarına göre daha az çürür.

8- Sebzeli pide

Çocuklarımıza sebze yedirebilmek son derece zor olabilir. Ancak bunu onların eğleneceği bir şekilde yaparsak işimiz de kolaylaşır. Küçük boy tam buğday pidelerin içine havuç, salatalık, kırmızı biber doğrayıp biraz da kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. Sebzeler çocukların gelişimi için ihtiyaç duydukları vitamin ve minerallerin büyük bölümü içerirler ve renkli sebzeleri bir araya getirmek onları cazip kılmanın bir yöntemi olabilir.

9- Meyveli smoothie

Rengarenk smoothieler ile meyveyi en sağlıklı haliyle içmelerini sağlayabilirsiniz. Ambalajlı meyve sularının içindeki katkı maddeleri ve şeker son derece sağlıksızdır. Meyvenin suyunu sıkmak yerine blenderden geçirerek, rengarenk ve cazip bir içecek yapabilirsiniz. İşte size çok kolay bir tarif: 50 gram ıspanak, 300 gram çilek, 250 gram yoğurt, 200 ml süt ve 1 çorba kaşığı bal. Hepsini blenderden geçirin. Meyve, yeşil sebze, süt ürünleri ve balın besleyiciliği üstelik son derece de lezzetli...

10- Haşlanmış katı yumurta

En yüksek protein kaynaklarından biri yumurtadır ve iyice haşlanmış katı yumurta, soyulmadan dolapta bekleyebilir. Atıştırmalık olarak da son derece pratiktir. Proteinin yanı sıra B12 vitamini, riboflavin, selenyum içeren yumurta, lutein ve zeaksantin adı verilen iki çok değerli karoten bulundurur. Bunlar, göz sağlığı için son derece faydalıdır. Ayrıca kolin, A vitamini ile de beyin gelişimini destekler.

11- Muzlu yulaflı kurabiye

Ev yapımı kurabiye en kolay atıştırmalıklardan biridir. Ancak un ve yağ ile yapılan normal kurabiye yerine daha besleyici bir alternatif deneyebilirsiniz. İşte tarif: 3 muzu ezin ve püre haline getirin. 1/3 bardak Hindistan cevizi yağı, 150 gram yulaf ezmesi, 100 gram kuru meyve veya bitter çikolata parçaları, 1 çay kaşığı vanilya. Hepsini karıştırıp kurabiye büyüklüğünde parçalar halinde tepsiye dizin. 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Çocuklarımıza mümkün olduğunca rafine edilmiş şeker yedirmemeliyiz. Özellikle çocukların obezite ve Tip 2 diyabete karşı risk altında olduklarını unutmayalım.

12- Kuru üzüm

Küçük çocuklar için boğaza kaçma riski olduğunu unutmadan ve az miktarda tükettikleri taktirde kuru üzüm son derece faydalıdır. İçindeki demir, vücutta oksijenin dolaşımına yardımcı olur. İçerdiği diğer vitamin ve minerallerin yanı sıra oleanolik asit, çocukların dişlerinde birikebilecek kötü bakterilerin oluşmasını engeller.

13- Fırında patates kızartması

Yağda kızarmış patates elbette her çocuğun en sevdiği yemektir. Ancak bu kadar fazla yağ son derece zararlıdır. Onun yerine patates kızartmasını çok az yağla fırında yapabilirsiniz. Doğradığınız patatesleri 1 çay kaşığı zeytinyağı ile iyice karıştırın. Çok az tuz serpin. Fırında 220 derecede 20 dakika pişirin.

14- Turşu

Anne ve babaların en fazla başvurduğu atıştırmalıklardan olan turşu, sebzeleri kolay yedirmenin de etkili bir yöntemi. Özellikle küçük boy kornişon turşusu, hem eğlenceli hem de çok besleyicidir. İçerdiği K vitamini, probiyotiktir ve bağırsaklarda iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Sirke ile yapılan ve marketlerde satılan kornişon turşuları probiyotik değildir. Kendinizin evde deneyebilirsiniz.

15- Meyve tabağı

Tüm meyveler çocuklar için hem sağlıklı hem de gereklidir. Dolapta sürekli meyve bulundurarak her atıştırmalıkta birini çıkartabilirsiniz. Lif, potasyum, A vitamini gibi çok sayıda besin içeren meyveler, dilimlenerek salata halinde ya da bütün olarak verilebilir.

16- Zeytin

Sağlıklı yağlar açısından son derece zengin olan zeytini kahvaltı dışında atıştırmalık olarak da düşünebilirsiniz. Zeytin, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudun hücre hasarını gidermesi için gereken moleküllerin üretilmesine yardımcı olur. Siyah zeytin kadar biberli yeşil zeytinleri de dolabınızda bulundurabilirsiniz.

17- Etli sebzeli tost

Küçük bir tam buğdaylı tost ekmeğinin arasına et, peynir ve sebzeden oluşan birkaç malzeme ekleyerek son derece faydalı bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

Rafine edilmiş ve üretilmiş etleri, salam sucuk sosis gibi ürünleri çocuklarımıza yedirmemeliyiz.

Onun yerine ince dilimlenmiş tavuk ya da hindi eti, kaşar veya beyaz peynir, domates, salatalık, kıvırcık gibi sebzeleri küçük bir dilimde bir araya getirebiliriz.

18- Tatlı kırmızı biber

Taze ve tatlı kırmızı biber, C vitamini açısından en zengin sebzelerden biridir ve tadı da son derece lezzetlidir. Yıkayıp taze olarak tüketmeleri son derece kolaydır ve içindeki karotenler göz için, lifler de bağırsak sistemleri için son derece faydalıdır.

19- Havuç dilimleri

Göz sağlığı için faydalı olarak bildiğimiz havuçlar, yemesi de son derece eğlenceli atıştırmalık alternatifidir. Havucu daha eğlenceli yapan ise batırarak yiyebilecekleri bir sos olmasıdır. Humus, yoğurt, süzme peynir ile birlikte hem eğlenecek hem de vitamin alacaklar.

20- Çubuklu donmuş meyve

Sadece çubukları alacaksınız. Meyveleri blenderden geçirin, ince uzun buz kaplarına dökün ve çubukları tutulabilecek şekilde yerleştirip buzluğa koyun. Süzme yoğurt ve bal da kullanabilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde gönül rahatlığıyla çocuklarınıza verebilirsiniz.