Dünyanın en lezzetlisi: Hint çayı

İlginç ki üretilen akıl almayan miktara rağmen, çayın neredeyse tamamı ülke sınırlarında tüketiliyor. Bu durum, Hindistan’ı dünyanın en büyük siyah çay tüketicisi haline getiriyor. Öte yandan, kişi başı çay tüketimi göz önüne alındığında, Türkiye, ilk sırayı alıyor.

Çayın kökeni ve çeşitleri

Siyah çayın, beyaz çayın, yeşil çayın ve oolong çayının aynı bitkiden yapıldığını biliyor muydunuz? Evet, tüm çay çeşitleri Camellia sinensis’ten yapılıyor; farkları ise yaprakların işleniş biçiminden kaynaklanıyor.

İçecek bu bitkiden yapılmamışsa eğer, çay değil, bitkisel demleme olarak adlandırılması gerekiyor – demlenmiş rezene, demlenmiş nane gibi.

Camellia sinensis çay bitkisi, iki temel varyasyon sunar: sinensis ve assamica. Araştırmalara göre, sinensis varyasyonunun kökeni güney Çin ve güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerine dayanıyor. Öte yandan assamica, kuzeydoğu Hindistan’ın Assam bölgesinden geliyor. Daha az ticari değere sahip melez varyasyonlar da var: Java Bush olarak da bilinen cambodiensis gibi.

Başlıca tarım bölgeleri

Assam ve Darjeeling bölgelerindeki başarının ardından ticari çay üretimi, Hindistan’ın hemen hemen her yerine yayılmış. Günümüzde Hindistan’da birkaç üretim bölgesi var: Assam, Darjeeling, Nilgiri, Dooars-Terai, Kangra, Munnar vs. Her bölgenin kendine has bir kimliği var – yörenin özelliklerinden üretilen çayın duyusal niteliklerine kadar. Bu çeşitlilikten dolayı bu metinde yalnızca iki baskın bölgeye yoğunlaştık: Assam ve Darjeeling.

Assam

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Assam bölgesi, ülkenin en büyük çay üretimine ev sahipliği yapıyor – toplam üretimin yaklaşık %50’sine. Ekili alanlar, çoğunlukla Brahmaputra akarsu vadisinin düşük rakımlı bölgelerinde bulunuyor.

Bu alanda, çay tarımı, tropik hava koşulları ve şiddetli yağış periyotları ile destekleniyor. En iyi hasat ise yılda iki kez gerçekleşiyor.

İlk hasat şubat ayında başlıyor ve tazeliği, lezzeti, çiçeksi kokusu, hafif baharatlı aroması ve altın rengi ile karakterize ediliyor.

İkinci ve en ünlü hasat ise yaz mevsiminde gerçekleşiyor. Bu dönemde çay yaprakları, baharatlı malt aromayı daha zengin bir şekilde sunuyor, renkleri kırmızımsı bir ton alıyor.

Assam siyah çay, birkaç baharat, süt ve şeker ile yapılan Masala Chai yapımında en sık şekilde kullanılan çaydır.

Darjeeling

Darjeeling çayı, çayların şampanyası olarak anılır, dünyanın en pahalı çaylarındandır. Peki bu şöhret nereden geliyor?

Assam bölgesinin aksine, Darjeeling’in rakımı yüksektir ve üretim, Çin varyasyonu olan sinensis üzerinde yoğunlaşmıştır.

Nepal yakınlarındaki Himalayaların eteklerinde bulunan bölge, ülkedeki diğer çay üretim bölgelerinden daha serin ve daha farklı bir iklim sunar. Tıpkı yalnızca belirli bir bölgede üretildiğinde şampanya olabilen şampanya gibi, Darjeeling çayı da yalnızca burada yetiştirilebilir ve zaten ülkenin resmi olarak ilk coğrafi işaret kaydını alan bölgesidir.

Mevcut olma durumu da rol sahibidir. Darjeeling, ülkedeki toplam çay üretiminin yalnızca %1’ine tekabül eder. 2000 m’lik rakımı ile dünyanın en yüksek üretim yeri olan Darjeeling’de, çay üretiminin tamamına yakını, organik sertifikaya sahiptir.

Darjeeling’de öne çıkan iki hasat dönemi var:

İlk hasat, ilkbahar yağmurlarından sonra (mart ve nisan aylarında) gerçekleşiyor. Bu sezonun çayı, oldukça genç ve narindir; çiçeksi kokusu ve tazeliği, ağza biraz burukluk, gözlere solgun bir renk verir.

İkinci hasat ise yaz aylarında gerçekleşir (mayıs ve haziran). Bu çay, misket şarabına atfedilen nadir aroması ile meşhurdur. Bu aromayı tanımlamak oldukça güç; hafif kavrulmuş tatlı, meyvemsi ve acı karışımı olarak bahsedilir çoğunlukla. Bu çay, ilkbahar hasadına kıyasla daha olgun, daha az buruk, daha dolgun ve daha yumuşaktır.

Çay turizmi

Hindistan’daki çay üretim bölgelerini ziyaret etmenin mümkün olduğu biliyor muydunuz? Her türlü tercih ve bütçe için seçenekler mevcut. Ekili alanlar boyunca gezebilir, üretim merkezlerine gidebilir ve lezzet tadımı yapabilirsiniz.

Önemli olan sizin için doğru olan bölgeyi seçmek ve hasat dönemlerinin takibinde olmak.