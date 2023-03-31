Dünyanın en soğuk şehri hangisi?

Kuzey yarım kürenin kuzeyindeki şehirler, kendilerini en soğuk iklime sahip olarak tanıtırlar. Örneğin İsveç’in Östersun kenti “Kış Şehri” olarak anılır ve şehir yönetimi Kış Olimpiyatlarına aday olarak bu ismi perçinleme niyetinde. Aynı tanımı, Finlandiya’nın Oulu ve Kanada’nın Edmonton kentlerinin de kullandığını belirtelim.

Kuzey şehirleri için sıfırın altında kaç dereceye kadar inebildikleri bir gurur meselesine dönüşmüş. Peki en soğuk şehir hangisi?

Dünya Meteoroloji Birliği’nin Hong Kong’daki gözlemevi, bu soruyu sormak için en doğru yerlerden biri olsa gerek. 30 yıldır gezegendeki tüm şehirlerin sıcaklık ölçümlerini kaydedip ortalamaları kaydediyorlar.

İŞTE 4 ÜNLÜ ADAY

Yellowknife: Bir aile ısınmaya 5 bin dolar harcıyor

-40 °C

Kanada’nın kuzeyindeki Yellowknife, soğuk havası ile meşhur. Öyle ki ortalama bir ailenin yıllık ısınmaya harcadığı miktar 5 bin doları buluyor. Şehir yönetmeliğine göre binaların dış duvarlarında en az 30 cm yalıtım olmak zorunda. Bir diğer ilginç bilgi ise itfaiyecilerin hortumlarındaki sular kadar üzerlerindeki kıyafetlerin de donmasıyla uğraşmaktan yakınmaları.

Öte yandan teknik olarak Yellowknife dünyanın en soğuk yeri değil. Bir bölgenin soğukluğu, Rüzgar Soğutma Endeksi’ne göre belirleniyor. Bu hesap rüzgarın soğukluğu üzerinden algılanan sıcaklığı ve insanın maruz kaldığı soğukta donmadan kaç saniye durabileceğini gösterir. Okullarda teneffüslerin bina içinde yapıldığı Yellowknife’ta endeks -40 derece santigrat.

Oymyakon: Soğuğun Kutbu

-72 °C

Ölçümlenmiş en soğuk yer -72°C ile Rusya'nın Kuzey Kutbu'na en yakın köyü Oymyakon. Köyde 500 kişi yaşıyor. Oymyakon'da ortalama sıcaklık -40 derece.

5 hafta boyunca Oymyakon'da kalan Yeni Zelandalı fotoğrafçı Amos Chapple soğuğu şöyle anlatıyor: Ben oradayken hava sıcaklığı eksi 47°C'ydi. Soğuğun fiziksel olarak bacaklarımı ele geçirdiğini hissettim. Ayrıca tükürüğüm ağzımda iğneler şeklinde donarak dudaklarıma batıyordu.

Rusya topraklarında, Kuzey Kutup Dairesi'nin 350 kilometre güneyindeki Oymyakon Köyü'nde 1926 yılında ölçülen -71.2°C, Kuzey Yarım küre'de ölçülen en düşük sıcaklık olma özelliğini taşıyor. Caddelerdeki tabelalarda "Soğuğun Kutbu" olarak tanımlanıyor Oymyakon.

Ulaanbaatar: Mezar kazmak için toprak ateşle eritiliyor

-45 °C

Moğolistan’ın başkenti Ulaanbaatar’da 1,3 milyon kişi yaşıyor. Yüzyıllara dayanan tarihiyle bu yerleşim yerinde ocak ayı ortalaması -45°C oluyor.

Ulaanbaatar o denli soğuk bir şehir ki cenaze öncesinde mezar kazabilmek için toprağa ateş tutularak buzlar eritiliyor ve ancak bu şekilde toprak kazılabiliyor. Yardımsız kimsenin caddelerde yürüyemediğini düşünürseniz araba kullanmak araba çalıştırmak gibi şeyler kabus gibi. Şehirde buzluk kullanmak isteyenler, terk edilmiş arabaların bagajlarını kullanıyor.

Ulaanbaatar'da sert iklim koşulları sebebiyle sebze ve meyve yetiştirmek bir hayli zor. Bu sebeple kentin mutfağını da et ağırlıklı yemekler oluşturuyor. Kurutulmuş et, sığır eti yiyorlar, mantıları meşhur ve Kımız içiyorlar.

Yakutistan: Uçaklar soğuktan havalimanına inemiyor

-60°C

Rusya’nın Yakutistan federal bölgesinin başkenti olan Yakutsk, kış ayı ortalaması -34 C ile en soğuk şehir unvanının asıl sahibi olabilir. 300 bin kişi, kuzey kutup dairesinin hemen güneyinde Yakutsk'ta (Yakutistan) yaşıyor. Burası sıcaklığın -60 C’ye kadar düşebildiği, çoğu zaman soğuktan, havaalanının uçakların inmesine izin vermediği Yakutistan.

Cep telefonu istasyonları düzenli olarak ısıtılıyor. Burada bina yapmak dünyanın en zor işi çünkü donmuş toprağı kazarak temel atamadıkları için zamanla yapılar zemine batıyor. Mühendisler yaptıkları bina toprağa batmasın diye yıl boyunca termosifon adı verilen cihazla zemini donmuş halde tutmaya çalışıyorlar.

Soğuğa rağmen burayı yaşanılır kılan tek şey zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması. Dünya pırlanta rezervlerinin yüzde 20'si burada. Yakutsk ayrıca petrol, doğalgaz, altın ve kıymetli madenler açısından da oldukça zengin.

Yakutsk’da taze meyve ve sebze ancak seralarda yetişiyor. Buzlarla kaplı bölgede herhangi bir tarım ürünü yetiştirilemediği için, insanlar balık ve etle besleniyor. Permafrost Müzesi de soğuğun etkilerini görebileceğiniz son derece ilginç bir yer.