Dünyanın en uzun koprüleri

Dünyada pek çok köprü var. Her biri yolunun üzerindeki nehir, boğaz, deniz ya da başka bir engeli ortadan kaldırıp iki kara parçasını birbirine bağlıyor. Dünyadaki en uzun köprüyü inşa eden ülke 167 km ile Çin. Çin, son rakamlara göre 970 bin karayolu köprüsüne sahip ve buna diğer ulaşım türleri dahil değil.

Köprüler binlerce yıldır varlar. Vadiler, nehirler, göller ve okyanuslar üzerinde ulaşım kolaylığı sağlayan mimari harikalar. Teknoloji ilerledikçe, köprülerin uzunluğu da giderek artıyor. Dünyanın en uzun köprülerinin çoğu Çin'de ve aşağıda göreceğiniz dünyanın en uzun ilk 10 köprüsünün 6 tanesi Çinli.

Danyang-Kunshan Köprüsü 167 km, Çin

Dünyadaki en uzun köprüyü inşa eden ülke 167 km ile Çin. Danyang-Kunshan Büyük Köprüsü, Çin'in Jiangsu Eyaletindeki Tai Gölü'nün üzerinde bulunan bir demiryolu köprüsü. Köprünün su üzerinde uzanan büyük kemerleri var. Danyang-Kunshan Otoyolu Köprüsü olarak da adı geçen köprü 8,5 milyar dolar maliyetle 2011'de halka açıldı. Çin'in en önemli demiryolu inşaat projelerinden biri olarak biliniyor. Esas olarak Danyang'ı Kunshan'a bir otoyolla bağlıyor. Muazzam uzunluğundan dolayı "dünyanın en uzun demiryolu köprüsü" veya "dünyanın en uzun deniz köprüsü" olarak da biliniyor. Pekin-Şanghay yüksek hızlı demiryolunun bir parçası olan köprü Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou ve Kunshan kentlerinden geçiyor.

Changhua-Kaohsiung Viyadüğü 157 km, Tayvan

Dünyanın en uzun ikinci köprüsü Changhua-Kaohsiung Viyadüğü'dür. Tayvan Yüksek Hızlı demiryolu hattının bir kısmı için viyadük görevi görür. Köprü 157 km uzunluğundadır. Baguashan, Changhua, Zuoying, Kaohsiung bağlantılıdır. 2007'de açılmıştır.

Cangde Büyük Köprü 116 km, Çin

Üçüncü en uzun köprü olan Cangde Grand Bridge de Çin'de bulunuyor. 2010 yılında tamamlanan Cangde Büyük Köprüsü Pekin-Şanghay yüksek hızlı demiryolunun bir parçasıdır. Toplam 3092 iskeleye sahip olup, deprem gibi sismik faaliyetlere dayanacak şekilde inşa edilmiştir.

Tianjin Büyük Köprü 113 km, Çin

2011 yılında açılan Tianjin Büyük Köprüsü, Pekin - Şanghay yüksek hızlı demiryolunun parçasını oluşturan bir diğer köprüdür. Yoğun nüfuslu alanlarda yüksek hızlı trenleri taşıyan viyadük, ayrı ayrı inşa edilip birleştirilen 32 ayrı bölümden oluşmaktadır.

Weinan Weihe Büyük Köprü 79 km, Çin

Weinan Weihe Büyük Köprüsü, Çin'deki Wei Nehri'ni geçer. Viyadük, Zhengzhou - Xi'an yüksek hızlı demiryolunun bir parçasıdır. 2008 yılında tamamlanmıştır. Üzerindeki demiryolu 2010 yılında faaliyete geçmiştir.

Bang Na Expressway Köprüsü 55 km, Tayland

Resmi adı Burapha Withi otoyolu olan Bang Na otoyolu, 55 kilometre uzunluğunda 6 şeritli yükseltilmiş bir otoyoldur. Ücretli olan yol 34 numaralı ulusal karayolu güzergahının üzerinden geçer.

Pekin Büyük Köprüsü 48 km, Çin

Pekin büyük köprüsü, Pekin-Şangay yüksek hızlı demiryolu üzerinde bulunan bir kaç köprüden ilkidir ve 48 kilometre uzunluğunda bir demiryolu viyadüğüdür. Çin, son rakamlara göre 970 bin karayolu köprüsüne sahip ve buna diğer ulaşım türleri dahil değil.

Pontchartrain Gölü Geçidi 38 km, Amerika

ABD'nin Louisiana eyaletinde Pontchartrain Gölü üzerinde bulunan ve 1956'da açılan köprü Metairie, Louisiana and Mandeville'i birbirine bağlar. Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en uzun kesintisiz köprüsüdür. "Geçit" olarak bilinen Pontchartrain Gölü Geçidi paralel ikiz köprülerden oluşuyor. Dünyanın en korkunç köprülerinden biri olarak biliniyor. Bunun da sebebi köprünün ortasındayken her iki ucunda da karayı görememeniz ve köprünün sonsuza kadar uzanıyormuş hissi vermesi.

Wuhan Metro Köprüsü 37 km, Çin

Wuhan Metro Köprüsü, Wuhan'daki ilk yükseltilmiş metro hattıdır. Huangpulu ve Zongguan istasyonlarını birbirine bağlayan metro viyadüğü olarak 2004'ten beri faaliyet gösterir. Yangtze nehri üzerindeki köprülerin trafik sıkışıklığını hafifletmek için tasarlanmıştır.

Manchac Bataklık Köprüsü 36 km, Amerika

Manchac köprüsü, abd'nin louisiana eyaletinde bulunan ikiz beton ayaklı bir köprüdür. toplam uzunluğu 36 kilometre ile dünyanın en uzun 10. köprüsüdür. abd eyaletler arası otoyol sistemindeki en uzun köprüdür.