El öpmeli, harçlıklı, kolonyalı bayram gelenekleri

Toplu aile kahvaltısı

Herkes aile büyüğünün evinde toplandığında çıkar kahvaltının keyfi. Uzun sofralarda bol kahkahalı sohbetler hava da uçuşur. Bayram neşesi ile aile sıcaklığı da birleşince o kahvaltılar tadından yenmez.

Bayramlık giysiler

Adı üstünde bayramlık. Günler önceden bayramlıklarımızı alınır, bayram günü giymek için dolabımızda bekler. “Bayramlık” kavramı sadece en güzel kıyafetler olduğu için değil hem yeni hem de o yeniliğin enerjisine inanıldığı için giyilir.Gözümüzün nurları; Büyüklere ziyaret Şeker bayramı denince akla gelen ilk kavramdır büyüklere ziyaret. Onlar bizim gözümüzün nurları. Büyükler ziyaret edilir, hal hatır sorulur, gönüller alınır, küsler barışır, dargınlıklar giderilir.

O el mutlaka öpülecek

El öpüp başı koyma kavramı aile içerisinde “bayramlaşmak” olarak da geçer. Yalnızca bizde olan bir gelenek değildir farklı kültürlerde karşımıza çıkar. El öpme âdeti, büyüklere olan saygının bir göstergesidir. Bir nevi “başımın üstünde yerin var” demektir.

Bayramın ayrılmaz ikilisi; Kolonya ve Şeker

Kolonya Türk ikram kültürünün vazgeçilmezlerinden biri. Osmanlı döneminde oldukça pahalı ürünler arasındaymış kolonya. Evlerine gelen misafirlere kolonya ikram ederek onlara değer verdiklerini gösterirmiş. Kolonyanın ayrılmaz ikilisi olan şeker ise, ağızlar tatlansın diye evin en küçüğüne dağıtması için verilirmiş.

Çocukların gece uyuyamama sebebi; Bayram Harçlığı

Çocuklar bayramdan bir gün önce sabahı zor ederdi. Ertesi gün şeker toplayacaklarını, harçlık alacaklarının hayalini kurar dururdu. Sabah olduğunda en güzel kıyafetlerini giyip büyüklerinin ellerini öpmek için sıraya girerlerdi. Ceplerine, avuçlarına sıkıştırılan harçlıklarla mutlulukları yüzlerinden okunurdu. Eskiden büyüklerimiz bir peçetenin içine sarıp verirdi harçlıklarımızı,

hala sürdüren var mı bilinmez ama özlendiği kesin.