Evine bostan kuran 15 ünlü isim

Bahçecilik, son zamanların moda uğraşlarından birisi; kendi sebzelerimizi yetiştirebilmek büyük arazilere sahip olmayı gerektirmediğinden, bu hobi, dünyanın birçok yerinde balkonlarda bile yaygınlıkla uygulanmaya başladı. Birçok yerde evlerin çatıları, küçük çaplı meyve ve sebze bostanlarına dönüştürülüyor. Bu cazip girişim söz konusu olduğunda dünya genelinde birçok ünlü isimle karşılaşabiliyoruz.

1. Oprah Winfrey’in çiftliği

Amerikan talk şov sunucusu ve girişimci Oprah Winfrey, aynı zamanda da evde yetiştirilen organik ürünlerin büyük bir fanı. Geçenlerde kendi bahçesinden çıkardığı devasa bir sebzenin fotoğrafını paylaştı. Küçükken büyükannesine Mississippi’deki çiftliğinde yardım edermiş ve orada edindiği bilgileri şu anda ailesiyle bahçelerinde uygulamayı sürdürüyor.

2. Julia Roberts kendi yiyeceklerini kendisi yetiştiriyor

Oyuncu Julia Roberts, bir röportajında bahçesinde yetiştirdiği lahanaları çocuklarına nasıl yedirdiğini anlatmıştı: peynir kullanarak çıtır kıvamda bir atıştırmalık hazırlıyor ve tüm lahana kaşla göz arasında yok oluyor. Ayrıca Bahçemdeki Ateş Böcekleri filminden sonra kendi bahçesini kurmaya karar verdiğinden bahsediyor; çocuklarına kendi besinlerini üretmenin ve sağlıklı beslenmenin önemini de her daim öğretmeye çalıştığını söylüyor.

3. Cindy Crawford’un çocukluk uğraşı

Moda dünyasını ikonu, eski süper model Cindy Crawford, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya sayesinde hala birçok insanın hayatında. Ünlü model, ergenlik yıllarında, yaz tatillerini Illinois’deki mısır tarlalarında çiftçilere yardım ederek geçirdiğinden bahsediyor. Bu uğraşından hala vazgeçmiş değil; ne kadar usta bir bahçeci olduğu ise paylaşımlarından açıkça anlaşılıyor.

4. Milla Jovovich ve bostanı

Aksiyon sahneleri ile ünlü oyuncunun günlük hayatı çok daha sakin ve güvenli gibi. En azından sosyal medya paylaşımlarından görünen bu. Kızları ve eşi ile vakit geçirmeye bayılıyor ve yemek yapmayı çok seviyor. Ayrıca sahip olduğu küçük bostanda kendi sebzelerini yetiştiriyor. Leziz sonuçlarını paylaşımlarından takip edebilirsiniz.

5. Jennifer Gardner ve aile çiftliği

Jennifer Gardner’ın çiftçilik tutkusu, annesinden geliyor. Ünlü oyuncu aile geleneğini Los Angeles’taki çiftliğinde Once Upon a Farm girişimi ile birlikte hayatta tutmaya çalışıyor. Buradan çiftlik hayatına dair samimi paylaşımlar yapıyor ve bizzat yetiştirdiği ürünleri kullanarak hazırladığı tarifleri hayranlarıyla sık sık paylaşıyor.

6. Natalie Portman hem sebze yetiştiriyor hem de tarifler paylaşıyor

Ünlü oyuncu, bariz yeteneklerinin yanı sıra vejetaryen hayata, çevre hareketlerine ve hayvan zulmü ile ilgili kampanyalara verdiği desteklerle de tanınıyor. Portman, bizzat bir vejetaryen ve kendi sebzelerini kendisi yetiştiriyor. Ayrıca mutfak becerilerini paylaşmaktan da hiç çekinmiyor; sosyal medya hesaplarından çocukları için hazırladığı birçok vejetaryen tarife ulaşabilirsiniz.

7. Lauren Conrad tutkusunu oğluyla paylaşıyor

Lauren’in annesi, bahçeciliğin gerektirdiği sevgiyi, tutkuyu ve adanmayı kızına miras bırakmış ve genç oyuncu da aynı şekilde hobisini oğluna aktarıyor. Birlikte birçok çeşit sebze ve bitki yetiştiriyorlar ve evinin bahçesinde ürettikleri ürünleri ve ekim sürecini takipçileri ile paylaşıyorlar.

8. Nicole Kidman bir gül düşkünü

Nicole Kidman’ın hayatta en değer verdiği hobisi bahçecilik. Ünlü oyuncu doğanın ve manzaraların, onun hem bir insan hem de bir aktris olarak gelişmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Favorisi gül yetiştirmek; ancak Avustralya’daki bahçesi, greyfurt, limon, erik gibi birçok meyve türünü de barındırıyor.

9. Gwyneth Paltrow ve sağlıklı ürünleri

Gwyneth Paltrow, sağlıklı yaşam üzerine ilgisi ile tanınıyor ve bahçecilik tutkusunu her fırsatta dünya ile paylaşıyor. Evinde sebze yetiştirmeye zaman ve yer ayırıyor. Ayrıca sağlıklı hayat ve sağlıklı beslenme tutkusu sonucu Goop adında bir marka kurdu. Bu marka kapsamında bahçecilik üzerine, başlangıç için gerekli olan aletler de dahil olmak üzere birçok ürün bulunuyor.

10. Reese Witherspoon’un sebze aşkı

Reese Witherspoon da California’da bulunan çiftliğinde çocukları ile birlikte bahçecilik ile uğraşmaktan keyif alıyor. Çiftliğinde birçok farklı türde meyve ve sebze bulunuyor: domatesler, havuçlar, salatalıklar ve daha neler neler… Ünlü oyuncu çiftliğinin, yetiştirdiği ürünlerin ve bunlarla hazırladığı tariflerin detaylarını paylaşmaya da bayılıyor.

11. Jake Gyllenhaal, yeşilin elçisi

Ünlü oyuncu, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkileri üzerine en etkili çalışmaları yapan ünlülerden. Los Angeles’taki Global Green School USA’e gönüllü olarak katılmış olması, organik çiftçiliğe ne denli meraklı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Edible Svhoolyard Project gibi bahçecilik girişimlerini de her açıdan desteklediği biliniyor.

12. Mark Ruffalo ve Hulk’un sebzeleri

Sinemanın Hulk’u Mark Ruffalo, yalnızca ekranlarda yeşil değil, kalbinde de öyle. Ruffalo, yeşil olan her şeyin savunucusu ve iklim değişikliği üzerine endişelerini her fırsatta dile getiriyor. Gerçek bir tabiat aşığı olarak elbette ki bir bahçesi var; kendi sebzelerini yetiştiriyor. Ürünlerinin fotoğrafları ise hayranları arasında oldukça popüler.

13. Shakira ve bostan girişimi

Kolombiyalı şarkıcı, 2013 yılında bahçesinde yetiştirdiği ilk patlıcanlarının ve biberlerinin fotoğrafını paylaşmıştı. O günden beri sebzelerinden herhangi bir haber alınamamışsa da umuyoruz ki bostanındaki başarısını tıpkı müzik kariyerinde olduğu gibi koruyabilmiştir.

14. Zooey Deschanel ve Jacob Pechenik portatif ekim makinaları satıyor

Amerikalı oyuncu, birçok insan gibi süpermarketlerde satılan sebzelerin pek de sağlıklı olmadıkları gerçeği yüzünden bahçeciliğe girişmiş. Hatta şu anda Lettuce Grow girişimi ile bireysel bahçelerin destekçiliğini yapıyor ve eski eşi Jacob Pechenik ile birlikte kendi gıdamızı yetiştirebilmek için büyük bahçelere ihtiyacımız olmadığının kanıtı olan ekim makinaları satıyor.

15. Chris Hemsworth ve Elsa Pataky’nin bahçecilik keyfi

İspanyol oyuncu ve model Elsa Pataky, bahçe işlerine olan sevgisini sosyal medya üzerinden sergiliyor. Eşi Chris Hemsworth ve çocukları ile birlikte nasıl çalıştığını paylaşımlarından takip edebilirsiniz; toprağı hazırlıyorlar, tohumları ekiyorlar ve hep birlikte bitkileri suluyorlar. Pataky ailesi ile geçirdiği mutlu anları fanlarıyla sıklıkla paylaşıyor ve elbette ki en sevdiği hobisi de bir istisna değil.